Corinthians e Adson terão conversa por valorização após final da Copa do Brasil

Jogador renovou contrato em janeiro deste ano. No entanto, está mais valorizado depois de uma boa temporada sob o comando de Vítor Pereira

O Corinthians terá uma conversa com Adson após o jogo de volta da final da Copa do Brasil, diante do Flamengo, marcado para 19 de outubro. A ideia é discutir uma readequação do contrato do atleta, como soube a GOAL.

Ainda não há uma data para a cúpula se reunir com o atleta de 21 anos, mas o diretor de futebol Alessandro Nunes já demonstrou interesse em uma conversa para discutir a sua situação.

O jovem assinou a sua última renovação em janeiro deste ano e tem contrato com o Corinthians até dezembro de 2024. No entanto, ganhou mais espaço no CT Joaquim Grava e pode receber uma novo aumento salarial.

O estafe do atleta entende que ele merece uma valorização, especialmente pela ascensão na equipe principal em 2022 — o garoto tem 43 partidas pelo time na temporada, sendo 24 na condição de titular e 19 como reserva. No período, fez cinco gols e se responsabilizou por duas assistências.

A diretoria do Corinthians concorda com o entendimento do estafe de Adson, sobretudo pela importância do jogador nesta temporada, e também está disposta a valorizá-lo ao fim da temporada. O camisa 28 do Timão recebeu sondagens de times do exterior na última janela, mas as conversas não andaram.

Hoje, o atleta tem multa rescisória de R$ 100 milhões para o futebol brasileiro — valor calculado conforme o salário na CLT (Consolidação das Leis Trabalhistas) — e cláusula de 50 milhões de euros (R$ 259,31 milhões na cotação atual) para o futebol do exterior.