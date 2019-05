Corinthians divide pizzas com Deportivo Lara, que aproveita Brasil para compras básicas

Clube brasileiro compartilhou com os rivais venezuelanos o hábito de comer imediatamente depois das partidas

O decidiu compartilhar uma nova rotina com os rivais do após a vitória por 2 a 0 sobre os venezuelanos pela nesta quinta (23).

Segundo informações da ESPN, o Corinthians tem tido o hábito de comer junto imediatamente após as partidas, geralmente em grandes levas de pizzas que chegam ao vestiário.

Desta vez o clube resolveu mandar também pizzas ao vestiário do adversário Os rivais não tinham levado nada para comer logo após a partida e, segundo o repórter Marco Bello Jr., alguns atletas venezuelanos ficaram emocionados com a atitude do rival.

Os jogadores do Lara não tinham levado comida PARA O ESTÁDIO. Lógico que eles tinham comida no hotel.



Alguns jogadores ficaram emocionados COM A ATITUDE do Corinthians, e não por comer. 👍 — Marco Bello Jr (@marco_bello) May 24, 2019

No Twitter chegou a ser compartilhada uma história de que um camarote da Arena Corinthians tinha enviado hambúrgueres e que os jogadores venezuelanos tinham se emocionado ao receber os alimentos, a informação negada pela assessoria do Deportivo Lara:

A assessoria do deportivo Lara informou alguns jornalistas que não teve situação de receberem comida de camarote e não teve nenhum jogador chorando. Segundo informou, eles estão bem estruturados num hotel com tudo para a equipe. — Ana Thaís (@anathaismatos) May 24, 2019

Embora a viva uma situação política e econômica gravíssima, o Deportivo Lara não sofre com falta de dinheiro e a delegação está hospedada em bom hotel em . Mesmo assim, os jogadores da equipe aproveitaram a viagem ao para visitar mercados e comprar produtos de higiene pessoal, caros e escassos na Venezuela, para suas famílias.

#CONMEBOLSudamericana | ¡Nuestra cena en el hotel de concentración antes de regresar a casa! 🍲🍜#DaleDEPOR 🔴⚫ pic.twitter.com/PXSZ6SSYjd — 🇻🇪 Deportivo Lara (@DeportivoLara) May 24, 2019

Os times voltam a se enfrentar na próxima semana na Venezuela. O Corinthians pode perder por um gol de diferença.