Corinthians deve ter Cantillo e quarteto entre os titulares contra o Palmeiras

O camisa 24 deve ser o substituto de Gabriel e os reforços podem jogar juntos pela primeira vez

O Corinthians recebe o Palmeiras na Neo Química Arena, neste sábado (25), às 19h (de Brasília) , pela 22ª rodada do Campeonato Brasileiro. O Timão, que quer voltar a vencer o rival após sete jogos , deve ter algumas mudanças no time titular.

Nesta sexta-feira (24), na véspera do Dérbi, o técnico Sylvinho comandou o último treino do Timão. A atividade, em campo reduzido e, depois, com enfoque tático de passes e posicionamento, deu algumas pistas sobre o time titular, tendo perdido muito espaço de mudanças no esquema de jogo do Timão.

A principal novidade do time deve ser Victor Cantillo no lugar de Gabriel, expulso no final do último jogo, contra o América-MG. Favorito para a vaga, o camisa 24 sequer entrou em campo nos últimos seis jogos do Corinthians.

No Dérbi, aliás, o Timão deve ter seu quarteto de reforços juntos pela primeira vez. Giuliano, Renato Augusto e Willian, que atuaram no jogo passado , mas nem todos ao mesmo tempo, estão cotados para serem titulares do time de Sylvinho neste sábado.

O jovem atacante Gabriel Pereira, que tem tido cada vez mais espaço no time sob comando de Sylvinho, deve aparecer como titular novamente. Este será o primeiro Dérbi do jogador, que vai para seu quarto jogo do Brasileirão nesta temporada.

Preparação para o Derby concluída! ✔



Amanhã tem Corinthians! 🦅



📸 Rodrigo Coca / Ag. Corinthians#VaiCorinthians pic.twitter.com/0Beee6bXOQ — Corinthians (@Corinthians) September 24, 2021

Como desfalques, além de Gabriel, Sylvinho não terá o meia Adson, em fase final de transição por conta de um trauma na perna esquerda, Roni, que tem um entorse ligamentar no joelho direito e Ruan Oliveira, em revisão cirúrgica no joelho esquerdo.

O lateral-direito Matheus Alexandre, que não entrou em campo pelo Corinthians, foi emprestado ao Coritiba até o final da temporada.

De acordo com o treino, a provável escalação de Sylvinho para Dérbi desta sábado é: Cássio, Fagner, João Victor, Gil e Fábio Santos; Cantillo, Renato Augusto e Giuliano; Gabriel Pereira, Willian e Róger Guedes.