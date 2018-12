Corinthians desmente que tenha oferecido R$ 10 milhões por Sassá

O vice-presidente do Cruzeiro afirmou tal proposta do clube Alvinegro por meio de entrevista de rádio

O Corinthians desmentiu o boato de que teria feito uma oferta por Sassá, jogador do Cruzeiro, por R$ 10 milhões e mais o atacante Clayson em troca do atacante. A informação havia sido espalhada por Itair Machado, vice-presidente do clube mineiro.

O clube Alvinegro publicou uma nota oficial para explicar o caso: “O Corinthians vem a público desmentir as informações inverídicas prestadas pelo Sr. Itair Machado à imprensa, no sentido de que o Corinthians teria oferecido o atleta Clayson e mais R$ 10 milhões pela transferência do atleta Sassá. O Corinthians jamais fez tal proposta e desafia o Sr. Itair a mostrar qualquer documento ou mesmo mensagem de texto que reflita o que mentirosamente declarou".

Machado declarou nesta última quarta-feira (12), em entrevista à rádio mineira Itatiaia, de que não pretende se desfazer do atacante e que negou a oferta corintiana.

“Ele tem problemas extracampo, mas no clube é muito querido. Nunca atrasou a um treino, tem qualidade no grupo e em campo. O Corinthians ofereceu R$ 10 milhões mais o Clayson por ele, e eu neguei imediatamente”, disse o vice-presidente, que acrescentou detalhes sobre as propostas de clubes por Thiago Neves.

“O Corinthians oficializou que quer o Thiago Neves. Eu respondi que só leva se pagar a multa de R$ 30 milhões. Eu não quero vender. E o Grêmio também quer, e eu pedi uma lista de atletas. Estamos aguardando”.