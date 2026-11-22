Volante não será adquirido pelo Timão, que enfrenta dificuldades financeiras para bancar a transferência; jogador será reavaliado pelo Rubro-Negro antes de definir seu futuro
O Corinthians decidiu não permanecer com Allan para a temporada de 2027, e o volante retornará ao Flamengo ao fim do empréstimo, previsto para dezembro. Segundo apuração do Bolavip Brasil, o clube paulista não pretende exercer a opção de compra do jogador, que deverá se reapresentar ao Rubro-Negro no próximo ano, enquanto sua situação será avaliada pela comissão técnica.
A decisão passa principalmente pela situação financeira do Timão. O contrato prevê uma opção de compra de € 2 milhões (cerca de R$ 13 milhões), valor considerado elevado diante das dificuldades enfrentadas pelo clube. Além disso, Allan recebe aproximadamente R$ 1 milhão por mês, o que tornaria a permanência ainda mais complicada para os cofres alvinegros.
Allan chegou ao Corinthians após perder espaço no Flamengo, onde não vinha recebendo muitas oportunidades. No Parque São Jorge, o volante conseguiu ter mais sequência de jogos e se tornou uma alternativa no meio-campo durante parte da temporada. Em 2026, ele jogou 38 partidas, sendo 23 como titular, e registrou uma assistência.
Entretanto, a situação de Allan mudou com a chegada de Clarence Seedorf, e o jogador perdeu espaço nas últimas semanas, ficando fora das escolhas do treinador mesmo em momentos de necessidade no setor. Desde a segunda metade de setembro, ele disputou apenas duas partidas.
De volta à Gávea, Allan passará por uma reavaliação para que o Flamengo defina o que fazer com o atleta. A tendência, de acordo com o Bolavip Brasil, é que o clube carioca busque negociá-lo, já que o meio-campista não aparece como uma das principais opções para a composição do elenco na próxima temporada.
O Flamengo também trabalha com a possibilidade de movimentar o elenco em 2027 e vê Evertton Araújo como um jogador que pode render retorno financeiro em uma eventual negociação. Nesse cenário, a saída de Allan deve ser discutida nos bastidores, enquanto o volante aguarda a definição sobre seu futuro após o encerramento do vínculo com o Corinthians.
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Estudante de jornalismo na Faculdade Cásper Líbero com paixão por esportes e o sonho de cobrir uma final de Champions League in loco. Analiso o futebol por meio de duas facetas: a racionalidade e o romantismo. Os dados comprovam parte do que se vê em campo, mas a beleza do esporte está naquilo que não se contabiliza.
Minha história com o futebol: Minha família nunca teve a cultura do futebol, com exceção da minha avó. Carioca raiz e fã do esporte desde pequena, o futebol sempre foi parte da nossa relação, e do mesmo modo que ela me conta como funcionava o jogo na época dela, dos seus ídolos de infância e de como era ver uma seleção brasileira bem sucedida, eu tento a apresentar e ensinar sobre o futebol atual. Sou feliz em dizer que mantemos a tradição de assistir jogos juntos até hoje!
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: Brasil e Holanda, pela Copa do Mundo de 2010. Placar de 2 a 1 para eles, com direito à histórica expulsão de Felipe Melo. Não diria que esta é a minha memória favorita pelo jogo, mas sim pela consequência. Depois do apito final, meu padrinho, furioso, quebrou uma vuvuzela verde e amarela na mesa de centro da sala de televisão. A imagem ficou marcada na minha cabeça. Meu time de todos os tempos
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