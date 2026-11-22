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Volante não será adquirido pelo Timão, que enfrenta dificuldades financeiras para bancar a transferência; jogador será reavaliado pelo Rubro-Negro antes de definir seu futuro

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O Corinthians decidiu não permanecer com Allan para a temporada de 2027, e o volante retornará ao Flamengo ao fim do empréstimo, previsto para dezembro. Segundo apuração do Bolavip Brasil, o clube paulista não pretende exercer a opção de compra do jogador, que deverá se reapresentar ao Rubro-Negro no próximo ano, enquanto sua situação será avaliada pela comissão técnica.

A decisão passa principalmente pela situação financeira do Timão. O contrato prevê uma opção de compra de € 2 milhões (cerca de R$ 13 milhões), valor considerado elevado diante das dificuldades enfrentadas pelo clube. Além disso, Allan recebe aproximadamente R$ 1 milhão por mês, o que tornaria a permanência ainda mais complicada para os cofres alvinegros.

Allan chegou ao Corinthians após perder espaço no Flamengo, onde não vinha recebendo muitas oportunidades. No Parque São Jorge, o volante conseguiu ter mais sequência de jogos e se tornou uma alternativa no meio-campo durante parte da temporada. Em 2026, ele jogou 38 partidas, sendo 23 como titular, e registrou uma assistência.

Entretanto, a situação de Allan mudou com a chegada de Clarence Seedorf, e o jogador perdeu espaço nas últimas semanas, ficando fora das escolhas do treinador mesmo em momentos de necessidade no setor. Desde a segunda metade de setembro, ele disputou apenas duas partidas.

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De volta à Gávea, Allan passará por uma reavaliação para que o Flamengo defina o que fazer com o atleta. A tendência, de acordo com o Bolavip Brasil, é que o clube carioca busque negociá-lo, já que o meio-campista não aparece como uma das principais opções para a composição do elenco na próxima temporada.

O Flamengo também trabalha com a possibilidade de movimentar o elenco em 2027 e vê Evertton Araújo como um jogador que pode render retorno financeiro em uma eventual negociação. Nesse cenário, a saída de Allan deve ser discutida nos bastidores, enquanto o volante aguarda a definição sobre seu futuro após o encerramento do vínculo com o Corinthians.