Corinthians defende retrospecto dominante contra o Santos na Neo Química Arena

O Corinthians recebe o Santos neste domingo (21), às 16h (de Brasília), pela 34ª rodada do Campeonato Brasileiro, na Neo Química Arena. No jogo que pode levá-lo ao G-4, o Timão tenta manter o seu domínio diante do rival em sua casa.

Esta será a 15ª vez que as equipes se enfrentarão no local desde 2014, quando o estádio foi inaugurado para a disputa da Copa do Mundo. De lá para cá, o domínio do Timão é amplo sobre o Peixe.

Ao todo, foram sete vitórias do time mandante, contra apenas uma do visitante. Houve ainda seis empates entre as equipes no mesmo período. Os jogos foram válidos por Campeonato Brasileiro (sete vezes), Paulistão (cinco vezes) e Copa do Brasil (uma vez). Ainda ocorreu um amistoso entre os adversários no local.

O aproveitamento corintiano é de 64,28% no clássico contra o Santos. A equipe visitante, por outro lado, tem 16,67% de rendimento no histórico do compromisso.

O Corinthians tem amplo domínio sobre o seu adversário, inclusive no que diz respeito aos gols marcados. São 16 celebrações do mandante contra sete do oponente no estádio.

O Santos foi o 14º adversário a enfrentar o Corinthians no local. O Peixe, no entanto, é quem mais enfrentou o Timão na arena.