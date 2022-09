Corinthians conta com retornos e time de Vítor Pereira pode ter força máxima contra o Fluminense na Copa do Brasil

Além de Fagner e Renato Augusto já recuperados, Vítor Pereira deve contar também com Rafael Ramos e Raul Gustavo para o duelo da volta da semifinal

O Corinthians só empatou com o São Paulo, no Morumbi, no último domingo (11). Mesmo com o resultado amargo, o torcedor corintiano recebeu boas notícias visando o confronto decisivo pela Copa do Brasil, contra o Fluminense, que acontece na quinta-feira: as presenças de Fagner e Renato Augusto em campo.

A dupla começou o clássico paulista no banco de reservas, mas por diferentes motivos: o lateral-direito sentiu contraturas no primeiro tempo contra o Internacional e preocupava para o Majestoso, enquanto o camisa 8 se recuperou de um edema na panturrilha e voltou a estar à disposição.

De olho na semifinal da Copa do Brasil, Vítor Pereira, em coletiva após o empate no Brasileirão, revelou que “espera contar” com Fagner e Renato Augusto contra o Fluminense:

“Renato e o Fagner, as indicações que tínhamos do departamento médico, é que hoje poderíamos jogar por volta de 30 minutos, não podíamos arriscar mais, eram duas situações musculares. A do Renato por impacto, que demorou tempo para treinar, uma em cima da outra, mas espero que de fato tenha condições, é um jogador muito importante. Fagner igualmente. Como Rafael está com problema, veio para o jogo e voltou a sentir, a importância do Fagner voltar é grande. Espero contar com eles”, disse Vítor Pereira.

Além dos citados, Vítor Pereira pode contar com o reforço de mais dois jogadores: Raul Gustavo e Rafael Ramos. De acordo com Bruno Mazziotti, consultor do departamento de saúde do Timão, o zagueiro e o lateral devem ficar à disposição do treinador nesta semana e, consequentemente, devem ir ao jogo.

No jogo de ida, Fluminense e Corinthians empataram por 2 a 2, no Maracanã. Nesta quinta-feira, às 20h, na Neo Química Arena, quem vencer estará classificado para a decisão da Copa do Brasil. Um outro empate leva para os pênaltis.