Corinthians coloca Jorge Jesus como primeira opção e já conhece as condições do técnico

O Corinthians está novamente no mercado em busca de um técnico. A primeira opção é Jorge Jesus, desempregado desde que deixou o Benfica, no final de dezembro.

Segundo soube a GOAL, contato com Jorge Jesus aconteceu em janeiro, ainda quando Sylvinho comandava a equipe. Na ocasião, segundo soube, o Corinthians consultou os valores do técnico e as condições.

O sentimento é de que os valores, hoje, estão um pouco fora do que o Corinthians estaria disposto a oferece e para que acontecesse, JJ teria que abrir mão de uma boa grande, que ainda recebe do Benfica.

No distrado de JJ com os benfiquistas, o acordo foi de que o técnico continuará recebendo salários até junho, quando terminaria o contrato, ou até assinar com um novo clube.

Além do alto salário de Jorge Jesus, o Corinthians sabe da exigência do Mister: ter toda a sua comissão técnica, o que encarece ainda mais os valores envolvendo JJ.

Concorrência do mundo árabe

O nome de Jorge Jesus também soa muito forte no mundo árabe: o técnico dirigiu o Al Hilal na temporada 2018/2019 e tem muito prestígio por lá.

Recentemente recebeu uma proposta do Al Ahli, da Arábia Saudita e desperta o interesse de clubes dos Emirados Árabes.