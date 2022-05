Corinthians chega a 20º jogo com torcida pós-pandemia; veja números

O Corinthians entra em campo na noite desta quarta-feira (11) contra a Portuguesa-RJ, em partida que marca a 20º do clube do Parque São Jorge na Neo Química Arena desde o retorno da Fiel Torcida aos estádios.

Nos 19 jogos até aqui, a equipe alvinegra voltou a ter a Casa do Povo como uma fortaleza e contou com o apoio da Fiel para conseguir manter um alto aproveitamento no período. São 15 vitórias, três empates (com uma classificação nos pênaltis) e apenas uma derrota.

Em questão de gols, o Timão também tem uma ampla vantagem no saldo. Foram 34 gols marcados e apenas 8 sofridos, o que resulta em um saldo positivo de 26 tentos. Além disso, o Corinthians não sofreu gols em 13 das 19 partidas.

Com isso, o Corinthians afastou de vez a “comodidade” que os adversários encontraram na Arena durante a ausência de torcida por conta da pandemia. No período, foram 47 jogos, com apenas 19 vitórias, 16 empates e 12 derrotas.

Além da questão em campo, o Corinthians vê a Neo Química Arena como importante meio de arrecadação de dinheiro. Em 19 jogos até aqui, o clube do Parque São Jorge já arrecadou R$ 38.619.500,50 milhões com mais de 590 mil torcedores presentes - o que equivale a uma média de 31.104 pagantes por jogo, mesmo com alguns duelos contando com a liberação parcial do estádio em Itaquera.