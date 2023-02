Corinthians x Ceará ao vivo e online, onde assistir, que horas é, escalação e mais do Brasileirão feminino

Equipes se enfrentam na manhã deste sábado (25), pela primeira rodada; veja como como acompanhar na TV e na internet

Defendendo o título, o Corinthians recebe o Ceará na manhã deste sábado (25), no Nogueirão, pela primeira rodada do Brasileirão feminino. A transmissão da partida ainda não foi confirmada pela CBF.

Atual campeão e dono de quatro taças no total, o Corinthians é o maior vencedor desde quando o campeonato passou a ser disputado e agora vai em busca do inédito pentacampeonato. Do outro lado, o Ceará inicia a disputa, inicialmente, com a pretensão de procurar se manter na principal divisão do futebol brasileiro feminino.

Clique aqui e veja quem são os maiores vencedores do Campeonato Brasileiro feminino.

Prováveis escalações

Corinthians: A confirmar.

Ceará: A confirmar.

Desfalques

Corinthians

Sem desfalques confirmados.

Ceará

Sem desfalques confirmados.

Quando é?