Corinthians x Botafogo-SP ao vivo e online: onde assistir, que horas é, escalação e mais do Paulistão

Times entram em campo neste domingo (5), pela sexta rodada do estadual; veja como acompanhar na TV e na internet

O Corinthians recebe o Botafogo-SP na noite deste domingo (5), às 18h30 (de Brasília), na Neo Química Arena, pela sexta rodada do Campeonato Paulista. A partida terá transmissão ao vivo da TNT, na TV, fechada, do Estádio TNT Sports e do HBO Max, no streaming.

Quer ver jogos do Paulistão ao vivo? Clique aqui e acesse o UOL PLAY

Na liderança do grupo C com 10 pontos, o Corinthians chega embalado para o duelo após vencer o clássico Majestoso. Apesar de uma semana cheia de trabalho, o técnico Fernando Lázaro deve poupar algumas peças, como Yuri Alberto e Renato Augusto.

Do outro lado, o Botafogo é o vice-líder da chave A com 8 pontos. O Pantera também ganhou na rodada passada e não possui desfalques confirmados.

Prováveis escalações

Escalação do provável Corinthians: Cássio; Fagner, Balbuena (Bruno Méndez), Gil (Bruno Méndez) e Fábio Santos; Roni (Fausto Vera), Du Queiroz, Giuliano e Adson; Róger Guedes e Romero (Júnior Moraes).

Escalação do provável Botafogo-SP: Matheus, Thássio, Lucas Dias, Marcel, Jean, Diogo Silva, Mantuan, Filipe Soutto, Osman, Salatiel e Robinho.

Desfalques

Corinthians

Renato Augusto e Yuri Alberto foram poupados.

Botafogo-SP

Sem desfalques confirmados.

Quando é?