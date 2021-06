Corinthians x Atlético-GO: onde assistir, escalação, horário e as últimas notícias

Equipes entram em campo nesta quarta-feira (2), pela terceira fase da Copa do Brasil; veja como acompanhar ao vivo na TV e na internet

O Corinthians recebe o Atlético-GO nesta quarta-feira (2), às 21h30 (de Brasília), na Neo Química Arena, pelo primeiro jogo da terceira fase da Copa do Brasil. A partida terá transmissão ao vivo na Globo, na TV aberta, e no SporTV e Premiere, na TV fechada. Na Goal, você também acompanha todos os lances em tempo real clicando aqui.

Futebol ao vivo ou quando quiser? Clique aqui e teste o DAZN grátis por um mês!

Veja informações da partida!

QUANDO SERÁ?

JOGO Corinthians x Atlético-GO DATA Quarta-feira, 2 de junho de 2021 LOCAL Neo Química Arena, São Paulo - BRA HORÁRIO 21h30 (de Brasília)

ONDE VAI PASSAR?



Foto: Getty Images

A Globo, na TV aberta, e o SporTV e Premiere, na TV fechada, são os canais que vão transmitir o jogo desta quarta-feira (2). Na Goal, o torcedor pode acompanhar o duelo em tempo real.

NOTÍCIAS, ESCALAÇÕES E MAIS

Após ser eliminado na primeira fase da Copa Sul-Americana e estrear com derrota no Brasileirão justamente para o Atlético-GO, o Corinthians volta suas atenções para a Copa do Brasil.

Para o confronto, o técnico Sylvinho deve ter à disposição o volante Gabriel.

Já o Atlético-GO deve repetir a escalação que venceu o Timão no fim de semana.

Assim, Janderson e André Luís, que pertencem ao Corinthians, seguem fora.

Provável escalação do Corinthians: Cássio; Fagner, Gil (João Victor), Raul e Lucas Piton; Gabriel, Cantillo e Luan: Gustavo Mosquito, Jô (Ramiro) e Mateus Vital.

Provável escalação do Atlético-GO: Fernando Miguel; Dudu, Nathan Silva, Éder e Igor Cariús; Marlon Freitas, Willian Maranhão e João Paulo; Ronald, Zé Roberto e Natanael.

ÚLTIMOS JOGOS E PRÓXIMOS COMPROMISSOS

CORINTHIANS

JOGO CAMPEONATO DATA Corinthians 4 x 0 River Plate Asunción Copa Sul-Americana 27 de maio de 2021 Corinthians 0 x 1 Atlético-GO Brasileirão 31 de maio de 2021

Próximas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO América-MG x Corinthians Brasileirão 6 de junho de 2021 16h (de Brasília) Atlético-GO x Corinthians Copa do Brasil 9 de junho de 2021 21h30 (de Brasília)

ATLÉTICO-GO

JOGO CAMPEONATO DATA Newells Old Boys 1 x 1 Atlético-GO Copa Sul-Americana 25 de maio de 2021 Corinthians 0 x 1 Atlético-GO Brasileirão 31 de maio de 2021

Próximas partidas