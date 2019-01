Corinthians apresenta Sheik e Vilson como novos gerentes de futebol

Após se aposentadores no final da temporada passada, ambos retornam ao Timão para substituirem Alessandro na diretoria do clube

Recém-aposentado do futebol, Emerson Sheik foi apresentado nesta quinta-feira (03), como o mais novo gerente de futebol do Corinthians. Sheik fará dupla com o ex-zagueiro Vilson no departamento de futebol do clube. O defensor também pendurou as chuteiras no final da última temporada.

Ambos vão substituir Alessandro Nunes, ídolo do Timão e capitão das conquistas do Mundial Interclubes e Libertadores, em 2012. O ex-atleta ocupava o cargo na diretoria desde 2014.

Diretor de futebol do Corinthians, Duílio Monteiro Alves explicou o porquê da mudança: “A gente vem fazendo uma reformulação no departamento. Tem a volta da comissão técnica. Tivemos reunião com Alessandro e resolvemos que paramos o ciclo aqui em comum acordo, é um grande amigo, um cara que tenho que agradecer pela amizade. Obrigado por tudo”.

Mais artigos abaixo



(Foto: © Rodrigo Coca/Ag. Corinthians)

Na sequência, Duílio comentou sobre a escolha de Emerson Sheik e Vilson: O Emerson foi escolhido pela história, por tudo o que já fez no Corinthians, e por entendermos que ele pode fazer essa ligação de atleta e diretoria. O Vilson, também, é diferenciado, inteligente, nos ajudou muito no dia a dia nos últimos anos. E acreditamos que pode nos entregar o que a gente procura”.

Por fim, Alessandro destacou que pretende seguir com a carreira de gestor, mas lamentou a saída do Alvinegro.

“Vejo as trocas necessárias, para mim seria muito mais confortável ficar. Foram muitos anos como atleta e na função diretiva. Temos que tomar decisões, tenho que pensar no grupo e no Alessandro, que quer dar continuidade em sua carreira de gestor, estou muito feliz nela. Foi uma decisão conjunta”.