Corinthians apresenta parceria com a IBM, que promete de modernizar a Arena e tentar dobrar número de sócios até 2020

Empresa norte-americana, que substituirá a Omni, fechou parceria com o Timão por um período de 10 anos

O Corinthians anunciou nesta sexta-feira (21) o início de uma parceria de dez ans com a empresa norte-americana IBM, que será responsável pela gestão do programa Fiel Torcedor e da tecnologia da Arena .

A IBM irá substituir a Omni, que fazia o serviço desde sua implantação, em 2008. A empresa já chega com a meta de dobrar o número de associados ao programa de sócios-torcedores.

“Hoje, o Corinthians conta com mais de 117 mil torcedores em seu programa 'Fiel Torcedor' e estima-se que o clube tenha mais de 33 milhões de fãs no Brasil. Com essa transformação, o Corinthians espera dobrar o número de cadastrados em seu programa de fidelidade nos próximos 18 meses, oferecendo novos produtos e serviços”, diz o clube em nota dada à imprensa antes da entrevista coletiva que aconteceu na Arena para apresentar a parceira.

Além disso, várias mudanças que deverão ser implantadas foram apresentadas, como a criação de e-ticket, catracas com controle de biometria (inicialmente na Área VIP), instalação de sistema de Wi-Fi mais potente entre outros serviços.



(Foto: © Rodrigo Coca/Ag. Corinthians)

Presente na coletiva, o diretor de marketing do Timão, Luis Paulo Rosenberg disse que a IBM fará um investimento de R$ 12 milhões em tecnologia na Arena Corinthians.

"O custo da nossa operação a partir da entrada da IBM vai se manter praticamente o que tinha com a Omni. O custo para se desfazer do contrato (antigo) é praticamente zero. A IBM faz investimento por 10 anos para transformar o Corinthians em referência de geração de receita e qualidade de atendimento", afirmou.

"O contrato é completamente diferente, estamos contratando uma empresa de tecnologia, com estímulos para que a receita seja a maior possível, mas não tem vinculação como era a Omni. É um contrato de contratação de um fornecedor diferenciado", completou.