Corinthians apresenta camisa da temporada 2021; veja preço e onde comprar

Segundo o Alvinegro, a “quebra de barreiras” foi a inspiração para o novo modelo do uniforme, que será utilizado a partir de quarta-feira (16)

O Corinthians e a Nike apresentaram o novo uniforme do Alvinegro para o restante da temporada 2021 e início da campanha em 2022. Desde o vazamento das primeiras imagens, a camisa não foi uma unanimidade entre os torcedores pelo seu design único.

Diferente das tradicionais camisas brancas do Corinthians, o novo modelo tem o desenho de "rachaduras" em preto por todo a camisa. De acordo com a divulgação do clube, o design foi inspirado na "quebra de barreiras" e na história do Alvinegro de "abrir portas, romper tabus, quebrar muros, desconstruir paradigmas, lutar contra os preconceitos, lutar pela democracia, resistir, incluir e defender uma sociedade mais justa".

Na altura da nuca, está a frase "os donos da rua". Dentro dos números utilizados pelos jogadores, a sigla SCCP (Sport Club Corinthians Paulista) está presente estilizada pelo artista visual e grafiteiro Thiago Icone K. Vale destacar a participação de Monica Calazans, primeira pessoa vacina contra a Covid-19 no Brasil, no vídeo de lançamento do uniforme.

"Vai além de algo humano, é alma"



A nova camisa corintiana já tem data marcada para a estreia. O Alvinegro usará o modelo pela primeira vez nesta quarta-feira (16), quando enfrentará o Red Bull Bragantino na Neo Química Arena, pela quarta rodada do Campeonato Brasileiro.

Quanto custa a nova camisa do Corinthians?

O uniforme já está a venda na loja online da Nike e na loja oficial do Corinthians. Confira os preços:

Masculino

Camisa Torcedor: R$ 179,99

Camisa Torcedor Pro: R$ 249,99

Camisa Jogador: R$ 449,99

Feminino

Camisa Torcedora Pro: R$ 249,99

Infantil