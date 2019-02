Corinthians: após cirurgia, Gabriel deve retornar em três meses

O volante participou de apenas uma partida na temporada, e iniciará as sessões de fisioterapia nesta semana

O volante Gabriel, do Corinthians, passou por uma cirurgia para corrigir uma desinserção do tendão adutor da perna direita nesta quarta-feira (20), em São Paulo.

O jogador deve ficar afastado até três meses dos gramados, segundo o Uol Esporte confirmou com o clube e com os médicos Joaquim Gava e Ivan Grava, que realizaram o procedimento e clararam ter sido “bem-sucedido”.

O jogador receberá alta nesta quinta-feira, e já iniciará o tratamento de fisioterapia.

Titular incontestável no Timão, o volante atuou durante a campanha que levou a equipe à glória do Campeonato Brasileiro de 2017. Este ano, ele atuou somente uma vez na temporada: na derrota por 1 a 0 para o Novorizontino, pelo Paulistão, no último domingo (10).