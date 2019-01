Corinthians anuncia novo patrocinador, agora para a barra traseira da camisa

Joli é a sexta marca a garantir espaço na camisa do clube alvinegro em 2019

O Corinthians anunciou neste sábado (19) o acerto com mais um patrocinador para o uniforme do clube. A Joli, empresa fabricante de materiais de construção, acertou contrato de dois anos e estampará a sua marca na barra traseira da camisa alvinegra.

Esse já é o sexto patrocinador do Timao para 2019. Somente nesta semana, o clube também anunciou o acerto com o BMG para o espaço máster e renovou com a Positivo para as costas. Além delas, a Poty também foi anunciada neste mês (calção), enquanto PES (barra frontal) e Universidade Brasil (ombros) seguem com suas marcas estampadas no uniforme alvinegro.

O Corinthians não divulgou o valor que será pago pela Joli. Até então, o clube já tinha garantido cerca de R$ 45 milhões em patrocínios.