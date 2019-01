Corinthians anuncia contratação de Manoel por empréstimo até o fim do ano

Para acertar a transferência, Cruzeiro topou pagar 30% do salário do defensor

O Corinthians anunciou na tarde desta quarta-feira (16) a contratação do zagueiro Manoel, do Cruzeiro, por empréstimo até o fim de 2019. O jogador de 28 anos terá 30% do seu salário pago pelo clube mineiro.

Contratado em 2014 após se destacar pelo Atlético-PR, Manoel tem contrato com o clube mineiro até o fim de 2020. Titular absoluto em 2015, o defensor viveu bons e maus momentos em 2016 e aos poucos foi perdendo espaço na equipe mineira. Em 2018, disputou apenas 22 jogos.

Desde o fim da última temporada, o Corinthians vinha buscando a contratação de um zagueiro, embora a posição não fosse tratada como prioridade. O Timão chegou a negociar com Leandro Castán, mas o Vasco não liberou o jogador.

Além de Manoel, o time comandado por Fábio Carille conta com Henrique, Léo Santos, Pedro Henrique e Marllon para o setor. Caetano, zagueiro da base que está jogando a Copa São Paulo de Futebol Júnior, também pode ser promovido.