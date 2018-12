Corinthians anuncia acerto de dois anos com novo patrocinador para o calção

Timão espera anunciar patrocínio máster até o início de fevereiro

O Corinthians usou as redes sociais nesta quarta-feira (26) para anunciar o acerto com um novo patrocinador para o calção. Trata-se da Poty, empresa de bebidas, que acertou vínculo com o clube por dois anos.

A nova marca substituí a Ultra Energéticos, que não teve o seu vínculo renovado para 2019.

Além disso, o Corinthians espera anunciar também até o início de fevereiro um acerto com um patrocinador máster. O clube tem negociações adiantadas para receber um valor de cerca de R$ 30 milhões.

O Corinthians ainda tem encaminhado uma renovação com a Positivo, fabricante de equipamentos eletrônicos, que estampa sua marca nas costas da camisa, além da Universidade Brasil que ocupa o ombro e tem vínculo até o meio de 2020. A marca de jogo PES também segue ocupando a barra da camisa até o meio do ano.