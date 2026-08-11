Corinthians alega motivos financeiros e desiste oficialmente de renovar com Memphis Depay; veja a nota oficial

Após uma série de idas e vindas, a novela envolvendo a renovação de Memphis Depay com o Corinthians chegou ao fim. Na tarde desta terça-feira (11), o presidente Osmar Stabile bateu o martelo e decidiu não estender o vínculo com o atacante holandês. Segundo o clube, a decisão foi tomada exclusivamente por razões financeiras e pela necessidade de preservar o equilíbrio das contas da instituição.

A situação estava praticamente encaminhada entre as partes. O estafe de Memphis aguardava, desde o último sábado (8), o envio das minutas contratuais para que o novo vínculo pudesse ser assinado, mas os documentos não foram enviados pelo Corinthians. Apesar do jogador ter aceitado mudanças importantes nas condições financeiras para permanecer no Timão, a negociação acabou sendo interrompida pela diretoria.

Para viabilizar a renovação, Memphis concordou com uma redução nos salários e bônus previstos no novo contrato, além de aceitar a fixação da dívida que o Corinthians possui com ele em mais de R$ 40 milhões, abrindo mão de juros e encargos. Mesmo com as concessões feitas pelo atacante, o clube não avançou para a assinatura do acordo.

Em nota oficial divulgada nesta terça-feira, o Corinthians afirmou que a decisão ocorreu após uma análise das obrigações financeiras atuais e futuras da instituição. A diretoria avaliou que assumir um novo compromisso de grande magnitude não seria compatível, neste momento, com o equilíbrio financeiro necessário para garantir a sustentabilidade do clube.

"Prevaleceram motivos exclusivamente financeiros e o compromisso com a responsabilidade da gestão do Clube", afirmou o Corinthians no comunicado.

Nos bastidores, entretanto, a condução da negociação provocou questionamentos. Segundo informações apuradas pela CNN Brasil, os departamentos de futebol, marketing e financeiro do Corinthians estavam alinhados para a renovação de Memphis, independentemente de qualquer parceria comercial. Pessoas ligadas ao jogador, por outro lado, entendem que a questão política criou novos obstáculos para evitar a permanência do atacante.

Durante o processo, pessoas contrárias à renovação chegaram a levantar a possibilidade de Memphis ter um problema no joelho. A situação, porém, teria sido totalmente descartada após a realização dos exames médicos, que aprovaram o jogador. Mesmo assim, o Corinthians continuou sem enviar as minutas contratuais para concluir o acordo.

O próprio Memphis também tentou buscar uma solução. O atacante enviou mensagens para Osmar Stabile para reforçar seu desejo de continuar no Corinthians, mas não teria recebido retorno do presidente. A demora na definição também incomodou Fernando Diniz. O treinador procurou explicações dos dois lados e chegou a ligar para o jogador para entender os motivos que impediam a conclusão da renovação.

O entendimento de pessoas próximas ao atacante é de que o Corinthians apresentou propostas acreditando que Memphis não aceitaria os termos. Quando o holandês concordou com as condições, o clube teria passado a criar novos obstáculos e, posteriormente, recuado da própria proposta.

Além de não renovar com Memphis, Osmar Stabile teria pedido ao jogador que não acionasse o Corinthians juridicamente na Fifa por causa da dívida superior a R$ 40 milhões. O estafe do atacante, no entanto, não pretende seguir a recomendação do mandatário e deve buscar a entidade máxima do futebol para cobrar o débito.

Com juros, encargos e demais valores tributários, a dívida pode praticamente dobrar e chegar à casa dos R$ 80 milhões. A expectativa é de que Memphis entre com uma ação na Fifa para cobrar o valor à vista. Caso o Corinthians seja obrigado a pagar a quantia e não cumpra a determinação, o clube poderá sofrer um novo transfer ban, impedindo o registro de novos jogadores.

Diante do desfecho da negociação, Memphis Depay deve convocar uma entrevista coletiva nos próximos dias para apresentar sua versão sobre o caso e explicar as diversas mudanças de rumo ocorridas durante as tratativas com o Corinthians. O clube também anunciou que realizará uma coletiva com Osmar Stabile para esclarecer a decisão.

Contratado em setembro de 2024, Memphis rapidamente se tornou um dos principais nomes do Corinthians. Ao todo, o atacante disputou 79 partidas, marcou 20 gols e distribuiu 15 assistências com a camisa alvinegra. Durante sua passagem pelo clube, participou das conquistas do Campeonato Paulista e da Copa do Brasil, em 2025, além da Supercopa, em 2026.

O Corinthians, por sua vez, fez questão de agradecer ao jogador e à sua equipe na nota oficial, destacando a importância de Memphis para as conquistas recentes e reconhecendo os esforços realizados para tentar viabilizar sua permanência.

"O Sport Club Corinthians Paulista decidiu não renovar o contrato do atleta Memphis Depay. Esta decisão foi tomada única e exclusivamente em consideração à saúde financeira da nossa instituição, que demanda um rigoroso equilíbrio e responsabilidade na gestão dos recursos disponíveis", iniciou o comunicado.

O clube também ressaltou que considera Memphis um atleta diferenciado e afirmou que a demora na conclusão do processo ocorreu justamente pela complexidade das tratativas. Ao justificar a decisão, porém, a diretoria voltou a destacar o cenário financeiro da instituição.

"Diante das obrigações financeiras atuais e futuras do Corinthians, ficou claro que assumir um novo compromisso dessa magnitude não seria compatível, neste momento, com o equilíbrio financeiro que precisamos preservar para garantir a sustentabilidade da instituição", afirmou o clube.

Ao fim do comunicado, o Corinthians classificou a decisão como difícil, mas necessária para o futuro da instituição, e confirmou que Osmar Stabile prestará esclarecimentos em entrevista coletiva nos próximos dias.

A não renovação encerra, portanto, uma passagem de quase dois anos de Memphis Depay pelo Corinthians, mas abre uma nova disputa entre as partes, especialmente em relação à dívida milionária que o clube mantém com o jogador. O caso, agora, deve ganhar novos capítulos nos tribunais esportivos.