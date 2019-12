Corinthians ajuda e Cruzeiro depende de si para não ser rebaixado

Timão venceu o Ceará na noite desta quarta-feira em plena Arena Castelão, e Raposa precisa vencer os dois jogos que restam para evitar rebaixamento

O venceu o Ceará, na noite desta quarta-feira (4), por 1 a 0, na Arena Castelão. O triunfo ajuda o na luta contra o rebaixamento. Agora, o time de Belo Horizonte precisa de dois triunfos - contra e - para garantir a permanência na Série A do Campeonato Brasileiro em 2020.

Com o resultado, o Ceará termina a 37ª rodada do torneio com 38 pontos. A equipe tem dois de vantagem para o Cruzeiro, com 36.

Se vencer os dois jogos que restam - Grêmio em Alegre e Palmeiras no Mineirão -, a chega a 42 pontos e não pode ser novamente alcançada pelo Ceará.

O , por sua vez, precisa vencer o último jogo, diante do no Engenhão, e torcer para que os mineiros consigam no máximo um empate e uma vitória neste momento do torneio.

O resultado não interferiu somente a luta contra o rebaixamento. O Corinthians também garantiu a sua vaga na próxima edição da da América. A equipe ocupa a sétima posição do torneio com 56 pontos e se garante nas primeiras fases do torneio continental.