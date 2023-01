Corinthians x Água Santa ao vivo e online: onde assistir, que horas é, escalação e mais do Campeonato Paulista

Times entram em campo nesta quarta-feira (18), pela segunda rodada do estadual; veja como acompanhar na TV e na internet

O Corinthians recebe o Água Santa na noite desta quarta-feira (18), na Neo Química Arena, às 19h30 (de Brasília), pela segunda rodada do Campeonato Paulista. A partida terá transmissão ao vivo do Premiere, na TV fechada, e do Paulistão Play, na internet.

Após iniciar o estadual com derrota, o Corinthians conta com o apoio de sua apaixonada torcida para conquistar os seus primeiros três pontos na competição. Paulinho e Mosquito continuam no departamento médico, enquanto Yuri Alberto ainda não foi regularizado.

Do outro lado, o Água Santa também perdeu na primeira rodada e tenta aproveitar o momento instável do adversário para pontuar. Rhuan e Rodrigo Sam foram expulsos no jogo anterior e cumprem suspensão.

Prováveis escalações

Escalação do provável Corinthians: Cássio; Fagner, Gil, Balbuena e Fábio Santos; Maycon, Du Queiroz, Renato Augusto (Cantillo ou Romero) e Giuliano; Júnior Moraes e Róger Guedes.

Escalação do provável Água Santa: Gabriel, Reginaldo, Didi, Marcondes, Patrick Brey, Kady, Igor Henrique, Luan Dias, Bruno Xavier, Júnior Todinho e Lucas Tocantins.

Desfalques

Corinthians

Paulinho e Mosquito estão no departamento médico, enquanto Yuri Alberto ainda não foi regularizado.

Água Santa

Rodrigo Sam e Rhuan cumprem suspensão.

Quando é?