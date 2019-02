Se o Timão leva uma pequena vantagem no histórico geral, o mesmo não pode ser dito quando o assunto é a Libertadores. O retrospecto geral é desfavorável: quatro triunfos, quatro empates e oito derrotas em 16 jogos.

Os jogos mais emblemáticos para o Corinthians foram os da decisão de 2012, quando bateu o Boca Juniors na decisão com um empate na Bombonera e uma vitória no Pacaembu. O Timão ainda levou a melhor sobre o Rosário Central nas oitavas de final de 2000 e acumulou uma vitória e um empate com o San Lorenzo pela fase de grupos de 2015. Por outro lado, acabou sendo eliminado duas vezes pelo time Xeneize (1991 e 2013) e outras duas diante do River Plate (2003 e 2006).