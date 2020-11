Corinthians 2020: mais perto de rebaixamento ou de vaga para a Libertadores?

O Timão vai tentando uma recuperação com Mancini, e a Goal foi atrás dos números para ver o cenário que aguarda o time na temporada

Longe de viver uma de suas melhores fases, o tem brigada na parte debaixo da tabela, longe de seus rivais que circulam próximo ao G-6. Desde a chegada de Vagner Mancini o mostrou uma mudança de postura dentro de campo, mas será que isso será o suficiente para que o Alvinegro saia do sufoco?

Depois da vitória contra o , fora de casa, pela 23ª rodada, o técnico Vagner Mancini se mostrou confiante de que o seu time ainda posso brigar por uma vaga na Libertadores. "Neste momento, a sequência de vitórias vai nos dar condição de brigar por outra situação. Nos últimos jogos, estamos em evolução. Podemos mirar chegar lá na frente, mas teremos trabalho. Não é do dia para noite que você soma pontos importantes e chega no G-4. É com trabalho, persistência. Mas faltam algumas vitórias para que definitivamente a gente saia dessa situação", disse na coletiva.

Abrindo a rodada, o Corinthians subiu seis posições com a vitória sobre o , mas ainda deve perder algumas com a sequência da rodada. Ainda assim, o Timão está em uma situação bem mais tranquila em relação à deixada por Tiago Nunes e Dyego Coelho, quando o time chegou a estar na zona do rebaixamento.

Apesar de ainda ser um longo caminho para se livrar de vez da chance de cair pela segunda vez em sua história, o Corinthians se vê um pouco mais distante do Z-4 desde a chegada do novo treinador.

Quais são as chances do Corinthians ser rebaixado para a ?

Neste momento, segundo o departamento de matemática da Universidade Federal de Minas Gerais, a UFMG, o Timão tem 10,3% de chance de cair para a segunda divisão do Campeonato Brasileiro em 2021.

Antes do término da rodada, o Corinthians tem cinco pontos a mais do que o , primeiro time da zona. No entanto, dos onze time abaixo do Timão na tabela, apenas o já jogou - além de Vasco e ainda terem jogos atrasado a serem disputados.

Quais são as chances do Corinthians se classificar para a Libertadores?

Apesar do melhora no time, a chances de Libertadores ainda são menores do que a de rebaixamento. Por enquanto, a probabilidade de o Timão terminar o Brasileirão no G-6 - para pelo menos chegar à fase preliminar da competição - é de 6,8%, segundo a UFMG.

Qual é a briga do Corinthians neste momento?

Ainda com chances, mesmo que remotas, de cair e com pouca probabilidade de Libertadores, o Corinthians, no meio da tabela, tem a Sul-Americana como realidade por enquanto. A chance do Timão conseguir uma vaga na competição é de 47%, de acordo com a UFMG. Apenas e estão mais próximos de garantir a vaga.