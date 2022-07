Corinthians 1 x 0 Botafogo: o golaço de Mosquito, homenagem a Cássio e mais

No duelo entre alvinegros, quem levou a melhor dentro da Neo Química Arena foram os paulistas

Depois de uma derrota dura contra o Atlético-GO, no duelo de ida das quartas de final da Copa do Brasil, o Corinthians conseguiu uma vitória importante para dar uma nova injeção de moral. Pela 20ª rodada do Brasileirão, os corintianos bateram o Botafogo por 1 a 0 dentro da Neo Química Arena.

O único gol da partida foi marcado ainda no primeiro tempo por Gustavo Mosquito. Aos 27 minutos da primeira etapa, quando os donos da casa já começavam a ameaçar mais vezes o gol defendido por Gatito Fernández, Gustavo aproveitou erro do zagueiro Lucas Mezenga na saída de bola. Com rapidez e habilidade, o corintiano avançou, driblou dois adversários e finalizou com categoria.

A equipe treinada por Vitor Pereira ainda teve outras chances, mas desperdiçou um bom número de oportunidades. Do outro lado, o Botafogo conseguia ter a bola nos pés mas apresentou muitas dificuldades para furar a defesa do Timão. Cássio teve pouco trabalho, mas no final mostrou sua importância ao defender cabeçada de Matheus Nascimento.

Cássio também foi personagem por causa de sua história com o Corinthians. Antes de a bola rolar, o camisa 12 foi homenageado por ter rompido a marca dos 603 jogos com o Timão, se transformando no goleiro com mais partidas na história do clube.

O resultado levou o Corinthians a 38 pontos, brigando pelo título. Já o Botafogo permanece com 24 pontos, na metade de baixo da tabela.