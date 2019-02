"Corinthianismo": Com Sócrates, Corinthians lança "religião" em campanha publicitária

Nova campanha do clube foi lançada na noite da última segunda-feira (19)

Na noite da última segunda-feira (19), o Corinthians lançou sua nova campanha publicitária batizada de "Corinthianismo – Fiel até o fim".

No filme, Sócrates é o destaque, com expressões verbais e gestuais, misturados com imagens religiosas que podem gerar polêmica.

Luis Paulo Rosenberg, diretor de marketing do clube, explicou a ideia da campanha no programa 'Bem Amigos', do Sportv.

"O grande desafio do marketing de um clube de futebol é buscar a alma. Se você encontrar a alma da sua torcida, e cada um é diferente, tem uns que veneram o passado, outros tem enorme prazer em "cornetear", outros fazem um carnaval o ano inteiro. A gente sempre procurou onde está o Corinthians. Onde está nossa diferença? Nestes dez anos em que a gente luta com esse desafio, para mim fica claro: a diferença está na forma como a Fiel se relaciona entre si", apontou.

