Coreia do Sul x Portugal: onde assistir ao vivo e online, horário, escalação e mais da Copa do Mundo

Já classificados, lusos enfrentam coreanos que ainda sonham com a vaga à próxima fase; veja como acompanhar na TV e na internet

Ainda sonhando com uma vaga na próxima fase, a Coreia do Sul enfrenta Portugal - já classificada -, nesta sexta-feira (2), no Education City, a partir das 12h (de Brasília), pela última rodada do grupo H da Copa do Mundo. A partida terá transmissão ao vivo da Globo, na TV aberta, do SporTV, na TV fechada, e do FIFA+, no streaming. Na GOAL, o torcedor pode acompanhar o jogo em tempo real.

Os narradores e comentaristas das devidas transmissões ainda não foram anunciados pelas emissoras.

Na terceira posição do grupo com 1 ponto, a Coreia do Sul entra em campo precisando da vitória, além de ter que torcer por um empate entre Gana e Uruguai. Os coreanos não possuem desfalques para o duelo e continuam depositando suas esperanças de gol e Son e Cho.

Portugal, por sua vez, é a líder da chave, com 6 pontos, e busca ao menos um empate para encerrar a primeira fase na ponta da tabela. E já pensando na próxima fase, o técnico Fernando Santos avisou que deve promover mudanças em sua equipe titular.

"Não vou ter três ou quatro jogadores amanhã (sexta). Os jogadores estão em forma, mas jogar de quatro em quatro dias... Existe o cansaço, e o cansaço pode trazer lesões. Há também a questão dos cartões amarelos. Mas, em qualquer circunstância, minha confiança na equipe é total", afirmou o treinador.

Escalações

Escalação do provável do Coreia do Sul: Seung-gyu; Moon-hwan, Min-jae, Young-gwon, Jin-su; Woo-young, In-beom; Chang-hoon, Woo-yeong, Heung-min; Gue-sung.

Escalação do provável do Portugal: Costa; Dalot, Pepe, Dias, Guerreiro; Bernardo, Neves, Palhinha; Fernandes; Cristiano Ronaldo, Ramos.

Desfalques

Coreia do Sul

Sem desfalques confirmados.

Portugal

Nuno Mendes e Danilo estão lesionados.

Melhores apostas e dicas

Portugal é favorita contra a Coreia do Sul nas odds da Betsson. Para cada $ 1 apostado, paga-se $ 1,78 na vitória dos lusos, $ 3,95 no empate e $ 4,50 caso os coreanos ganhem.

Outra odd popular é com base nos gols marcados no jogo. Para este duelo, paga-se $ 1,94 para quem acredita que haverá mais de que 2,5 gols no jogo, e $ 2,03 para quem não acredita nessa possibilidade. Há também a chance de apostar se ambas as equipes irão balançar as redes, pagando-se $ 1,71 caso positivo, e $ 2,11 caso negativo.

Classificação da Copa do Mundo - Grupo H

POS. TIME P V E D SG 1º Portugal 6 2 0 0 3 2º Gana 3 0 1 1 0 3º Uruguai 1 0 1 1 -1 4º Coreia do Sul 1 0 1 1 -2

ARTILHEIROS DO TIME NA COPA 2022

Artilheiros da Coreia do Sul na Copa 2022

Cho Gue-Sung: 2 gols.

Artilheiros de Portugal na Copa 2022

Bruno Fernandes: 2 gols .

Cristiano Ronaldo, João Félix e Rafael Leão: 1 gol.

Coreia do Sul e Portugal: Participações em Copas

A Coreia do Sul está na sua 11ª Copa do Mundo - a décima vez consecutiva - e teve o melhor desempenho na edição de 2002, quando foi a quarta colocada.

Portugal disputa a sua oitava Copa do Mundo, com as melhores campanhas em 1966 e 2006, quando conquistou o terceiro lugar. Já os piores desempenhos da foram em 1986 e 2014, edições em que a equipe não passou de grupo.

Quando é?