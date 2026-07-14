Coreia do Sul, após eliminar a França: esperamos um adversário mais forte na final da Copa do Mundo

O lateral espanhol Marc Cucurella, nova estrela do Real Madrid, afirmou que a seleção de seu país mereceu a vitória sobre a França e a classificação para a final da Copa do Mundo de 2026.

A seleção espanhola dominou de ponta a ponta e venceu a França por 2 a 0 na noite de terça-feira, no estádio de Dallas, na semifinal da Copa do Mundo.

Cocoria disse em declarações após a partida contra a França: “Estamos orgulhosos do que conquistamos. Previmos o andamento da partida e sabíamos que o perigo viria dos contra-ataques deles; por isso, pressionamos e nos defendemos com firmeza contra eles. Por isso, merecemos a vitória”.

Ele acrescentou em entrevista transmitida pela rede “BeIN Sports”: “Dominamos a partida completamente, especialmente depois de marcarmos o primeiro gol de pênalti. Esse gol nos deu confiança para controlar a partida da maneira que queríamos”.

Quando questionado sobre a histórica geração da Espanha que conquistou o título da Copa do Mundo de 2010, o novo astro do Real Madrid disse: “Foi uma geração excepcional. Nós crescemos acompanhando essa geração e queremos repetir essa conquista; temos a chance de fazer história como eles”.

E acrescentou: “Não é nada fácil chegar à final da Copa do Mundo, mas agora esperamos um adversário mais forte na final.”

A seleção da Espanha enfrentará na final da Copa do Mundo, no próximo domingo, o vencedor do confronto entre Inglaterra e Argentina, marcado para a noite desta quarta-feira.

Sobre o adversário que prefere na final, Cocoria disse: “Não importa quem dos dois for melhor, o que vai vencer a partida. Tenho muitos amigos ingleses, já que joguei lá por muitos anos (pelo Chelsea), então será um confronto excepcional; e na Argentina também tenho alguns amigos, como Messi”.