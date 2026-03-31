



A Inglaterra fala em “trazer o futebol para casa” desde 1996, quando a banda indie The Lightning Seeds e os comediantes Frank Skinner e David Baddiel lançaram o single “Três Leões” antes da Eurocopa daquele ano, disputada em solo inglês. Para os ingleses, a música celebra seu humor irônico e a capacidade de seguir acreditando mesmo depois de décadas de frustrações. Para o resto do mundo, porém, ela simboliza a arrogância inglesa — a sensação de que têm algum tipo de propriedade sobre o esporte mais popular do planeta simplesmente por tê-lo inventado. Quando a Inglaterra chegou às semifinais da Copa do Mundo de 2018 e os gritos de “está voltando para casa!” se tornaram impossíveis de ignorar, a Croácia usou isso como motivação. “Vimos todo mundo falando que o futebol estava voltando para casa e pensamos: ‘ok, mas vocês ainda têm que jogar contra a gente’”, lembrou Ivan Rakitić.

Três anos depois, quando a Inglaterra perdeu a final da Eurocopa de 2020 para a Itália no Estádio de Wembley nos pênaltis, o experiente zagueiro italiano Leonardo Bonucci gritou para a câmera: “Está voltando para Roma!” — um trocadilho entre "coming back home" e "coming back to Rome". A Inglaterra voltaria a perder outra final de Eurocopa consecutiva para a Espanha em 2024, permanecendo com apenas um grande título em sua história: a conquista da Copa do Mundo de 1966 em casa. Esta é a história da maior glória inglesa, um triunfo que só aconteceu quando o país deixou de lado sua famosa arrogância e entendeu o que realmente era necessário para vencer.

Das cinzas

Getty Images

Para um país que inventou o futebol como conhecemos e o apresentou ao mundo, a Inglaterra inicialmente demonstrou pouco interesse pela Copa do Mundo. Não participou das três primeiras edições do torneio porque havia se retirado da Fifa. Voltou a tempo da Copa de 1950 acreditando que seria campeã. Em vez disso, caiu logo na primeira fase após uma das derrotas mais humilhantes de sua história: 1 a 0 para a seleção dos Estados Unidos.

Um vexame ainda maior viria três anos depois, quando a Inglaterra foi atropelada por 6 a 3 pela Hungria em Wembley. “Talvez a Inglaterra, que antes era a mestre, agora possa aprender com os alunos”, provocou Ferenc Puskás. Entre os ingleses em campo naquele dia estava Stanley Matthews, primeiro vencedor da Bola de Ouro. Também jogava Alf Ramsey, que já havia vivido o fiasco contra os americanos.

Uma década depois da derrota no chamado “Jogo do Século” contra a Hungria, Ramsey foi escolhido técnico da Inglaterra. Não poderia haver escolha melhor para reconstruir a equipe. Antes disso, ele havia assumido o Ipswich Town FC ainda na terceira divisão e o levado ao título da primeira divisão inglesa. Seu time não tinha grandes estrelas, mas possuía uma vontade incansável de vencer e um entendimento claro de como fazê-lo. Ramsey levou esse conhecimento para a seleção. Ao assumir, declarou: “Mesmo nos tempos em que a Inglaterra tinha jogadores extraordinários como Stanley Matthews e Tom Finney, o time teria sido melhor com um plano rígido. Qualquer plano precisa ser adaptado às qualidades e às limitações dos jogadores”.

Ramsey construiu sua Inglaterra sobre uma defesa extremamente sólida, que não sofreu gol na Copa até o minuto 83 da semifinal contra Portugal. Mas talvez a maior prova de seu pragmatismo tenha sido usar sua principal estrela, Bobby Charlton, para marcar individualmente Franz Beckenbauer na final.

Os "sem pontas"

Getty Images

Ramsey era rígido com seus jogadores, mas eles eram profundamente leais a ele. “Em campo eu teria dado minha vida por Alf Ramsey”, disse Alan Ball, cuja corrida incansável até a prorrogação da final contra a Alemanha Ocidental foi decisiva para o título. Nobby Stiles afirmava que entrava em campo disposto “a morrer ali, se fosse preciso, por ele”.

Apesar de ter chegado ao mata-mata apenas duas vezes em quatro Copas anteriores — e nunca além das quartas de final — Ramsey foi direto ao ponto desde o início ao declarar que a Inglaterra não só podia ganhar a Copa, como iria ganhar. “Acredito que vamos vencer a Copa do Mundo”, disse. “Temos capacidade, determinação, força. Temos personalidade, caráter e jogadores com o temperamento certo”.

Essa previsão ousada foi colocada à prova em um torneio conhecido como Pequena Copa do Mundo, disputado no Rio de Janeiro em 1964, quando a Inglaterra levou uma goleada de 5 a 1 da seleção brasileiro e terminou em último lugar em um quadrangular com Portugal e Argentina. Mas a confiança cresceu a menos de um ano do Mundial quando os ingleses venceram a Espanha por 2 a 0 em um amistoso no Santiago Bernabéu.

A partir dali, o time de Ramsey ficou conhecido como “The Wingless Wonders”, algo como “os maravilhosos sem pontas”, caracterizado por um esquema 4-3-3 em que o técnico abriu mão dos tradicionais jogadores de lado para povoar o meio-campo. Mais significativo ainda: a Inglaterra venceu a Espanha sem sua grande estrela e então maior artilheiro da seleção, Jimmy Greaves, que estava doente. Greaves parecia intocável por seu status, mas o resultado em Madri fez o time sentir que talvez tivesse mais chances sem um jogador que costumava seguir suas próprias regras em vez das instruções do técnico. E a equipe recebeu o que muitos chamaram de “bênção disfarçada” quando Greaves lesionou a canela no terceiro jogo da fase de grupos contra a França.

Pickles, o cachorro que salvou a taça

Getty Images

A Copa do Mundo de 1966 foi marcada por dois acontecimentos enormes antes mesmo de começar. As seleções africanas anunciaram um boicote quando a Fifa decidiu que o continente não teria vaga direta. Pouco depois, a taça Troféu Jules Rimet foi roubada de uma vitrine em Westminster. A polícia lançou uma enorme operação para encontrá-la, mas quem acabou resolvendo o caso não foi um detetive — e sim um cachorro chamado Pickles.

O collie preto e branco encontrou um pacote perto de um carro enquanto passeava pelo sul de Londres com seu dono, Dave Corbett. Ao abrir o embrulho, Corbett encontrou a taça brilhando dentro dele e a levou imediatamente à delegacia. Quando a Inglaterra foi campeã, Corbett e seu astuto cachorro foram convidados para o jantar de celebração.

Como se tornaria comum em Copas futuras, a Inglaterra começou o torneio de forma pouco empolgante, com um cauteloso 0 a 0 contra o Uruguai. O time ganhou vida no segundo jogo contra o México, com Bobby Charlton marcando um golaço de fora da área e Roger Hunt completando para o gol vazio na vitória por 2 a 0. Hunt voltou a marcar duas vezes na vitória por 2 a 0 sobre a França, preparando o duelo das quartas contra a Argentina, que ficaria marcado como um dos jogos mais violentos da história das Copas.

Não havia tensão política direta entre os países naquele momento — a disputa pelas Ilhas Malvinas só começaria 16 anos depois — mas os argentinos já se sentiam prejudicados antes mesmo do jogo começar.

“Não troque camisa com esse animal”

Getty Images

Os árbitros das quartas de final seriam definidos em uma reunião de delegados, mas os representantes argentinos chegaram atrasados. Quando chegaram, foram informados de que o alemão Rudolf Kreitlein apitaria a partida. As suspeitas aumentaram quando um árbitro inglês foi designado para o outro jogo das quartas, entre Alemanha Ocidental e Uruguai, vencido pelos alemães por 4 a 0 após três decisões polêmicas.

“O árbitro foi totalmente parcial, marcou tudo para a Inglaterra”, reclamou o capitão argentino Antonio Rattín, expulso ainda no primeiro tempo por discutir com Kreitlein. “Acho que ele queria me expulsar desde o início.” Rattín se recusou a sair por sete minutos e, quando finalmente deixou o campo, torceu a bandeira britânica no escanteio e começou a insultar a torcida, que respondeu jogando latas de cerveja.

A Inglaterra desgastou o adversário em uma batalha física e extremamente agressiva até que Geoff Hurst — substituto de Greaves e fazendo sua estreia naquele Mundial — cabeceasse o gol decisivo após cruzamento de seu companheiro de West Ham, Martin Peters. Quando o jogo terminou, Ramsey entrou em campo e proibiu George Cohen de trocar camisa com Alberto González, a quem chamou de “animal”.

Os ânimos explodiram. Jogadores argentinos tentaram invadir o vestiário inglês e chegaram a arremessar uma cadeira contra a porta. Roberto Ferrero atacou o árbitro, enquanto seu companheiro Ermindo Onega cuspiu no rosto do vice-presidente da Fifa.

Uma final carregada de história

Getty Images

Portugal, que tinha o artilheiro do torneio Eusébio, foi o adversário na semifinal. O jogo teve menos tensão, mas a Inglaterra mostrou intensidade em campo — principalmente Bobby Charlton, que marcou um gol em cada tempo, o segundo após assistência de Hurst. Entre os dois gols, o goleiro Gordon Banks fez uma defesa espetacular em finalização de Eusébio.

O irmão mais velho de Bobby, Jack Charlton, também teve seu momento ao cometer um toque de mão deliberado para impedir um gol português. Eusébio converteu o pênalti, mas a Inglaterra avançou para enfrentar a Alemanha Ocidental na final. Fazia apenas 21 anos desde o fim da Segunda Guerra Mundial e, mesmo que não estivesse exatamente na cabeça dos jogadores, era impossível esquecer. Nobby Stiles havia nascido durante um bombardeio em Manchester. Martin Peters foi evacuado durante a guerra, e parentes de sua esposa morreram em um ataque durante o Blitz. “O passado recente estava ali, gostássemos ou não”, lembrou Hurst. “Para nós, para eles e para a torcida.”

O sogro de Hurst havia participado do Dia D como paraquedista e disse antes da partida que o atacante faria um hat-trick. Mas a Inglaterra começou mal quando Ray Wilson cabeceou um cruzamento diretamente nos pés de Helmut Haller, que abriu o placar para os alemães.

A Inglaterra não se abalou e, seis minutos depois, Hurst marcou o primeiro de seus três gols ao cabecear uma cobrança rápida de falta de Bobby Moore. Peters, apelidado de “O Fantasma” por aparecer do nada, aproveitou um rebote no alto após chute de Hurst para colocar os ingleses perto do título. Mas a Alemanha empatou aos 89 minutos quando Wolfgang Weber empurrou a bola para a rede em meio a uma enorme confusão dentro da área.

“Vença de novo”

Getty Images

Ramsey deu uma instrução simples antes da prorrogação: “Vocês venceram em 90 minutos. Agora vençam de novo em 30”. A Inglaterra voltou à frente com Hurst em um gol cercado de polêmica até hoje, quando seu chute explodiu no travessão e caiu sobre a linha.

O árbitro suíço Gottfried Dienst consultou o bandeirinha soviético Tofiq Bahramov antes de validar o gol. Até hoje grande parte do mundo acredita que a bola não entrou. Hurst não viu porque estava no chão, mas acredita na palavra de Roger Hunt. “Roger tem certeza, senão teria tentado empurrar para dentro em vez de sair comemorando. O instinto dele diz que foi gol. Para mim sempre foi suficiente.”

Já o terceiro gol de Hurst não deixa dúvidas. Ele veio após outra assistência de Moore. A narração de Kenneth Wolstenholme entrou para o folclore do futebol inglês: “Aqui vem Hurst. Algumas pessoas no campo… já acham que o jogo está finalizando. E agora está!”.

Os heróis ingleses daquela Copa foram eternizados. Uma estátua do trio do West Ham — Peters, Moore e Hurst — foi erguida em frente ao Upton Park. Outra estátua de Moore foi construída quando o novo Wembley foi inaugurado em 2000. Gordon Banks ganhou um monumento em Stoke, assim como Ramsey em Ipswich.

Apenas um sobrevivente

Getty Images

Mesmo assim, os protagonistas da maior conquista da história inglesa nem sempre foram bem recompensados. Cada jogador recebeu um bônus de 1.000 libras — cerca de 16 mil libras em valores atuais. Em comparação, cada atleta da Argentina, campeã da Copa do Mundo de 2022, recebeu cerca de 500 mil dólares.

Depois da aposentadoria, muitos tiveram empregos comuns. Hurst trabalhou com seguros. Wilson virou agente funerário. Oito jogadores que disputaram a final voltaram à Copa de 1970 no México, onde a Alemanha Ocidental se vingou ao virar de 2 a 0 para 3 a 2 nas quartas de final.

Foi o começo do fim daquela geração. A Inglaterra nem sequer se classificou para a Copa do Mundo de 1974, o que levou à demissão de Ramsey. Bobby Moore morreu de câncer no intestino em 1993, aos 51 anos. Mais tarde foi revelado que ele já havia enfrentado um câncer testicular antes da Copa de 1966, sem contar a ninguém além da família. Seis jogadores sofreram de demência, incluindo Jack e Bobby Charlton, assim como Ramsey. A morte de Bobby Charlton em 2023 deixou Hurst como o único sobrevivente do time da final. Hurst sofreu um ataque cardíaco em 2024. E quase 60 anos depois, nenhuma seleção inglesa conseguiu repetir o feito de 1966.

60 anos de dor

Getty

A Inglaterra também não se classificou para a Copa do Mundo de 1978, repetindo o fracasso de 1974. Eles até chegaram à Copa de 1982, mas caíram na segunda fase de grupos. A dor continuaria: a “Mão de Deus” de Diego Maradona em 1986; derrota nos pênaltis para a Alemanha Ocidental em 1990 após as lágrimas de Paul Gascoigne; ausência na Copa de 1994; eliminação nos pênaltis para a Argentina em 1998 depois da expulsão de David Beckham; o gol por cobertura de Ronaldinho sobre David Seaman em 2002; outra derrota dolorosa nos pênaltis para Portugal em 2006 após o cartão vermelho de Wayne Rooney e a piscadinha de Cristiano Ronaldo; o “gol fantasma” de Frank Lampard contra a Alemanha em 2010; a eliminação na fase de grupos em 2014; a campanha surpreendente em 2018 interrompida pela Croácia na prorrogação; e a queda diante da França em 2022 após Harry Kane mandar um pênalti por cima.

As aventuras da Inglaterra nas Eurocopas seguiram um roteiro parecido: derrotas nos pênaltis em 1996, 2004 e 2012; eliminação na fase de grupos na Eurocopa de 2000; fracasso nas Eliminatórias que deixou o time fora da Eurocopa de 2008 e uma queda igualmente constrangedora diante da Islândia em 2016. Gareth Southgate se tornou o primeiro técnico desde Alf Ramsey a levar a Inglaterra a uma final de grande torneio, na Eurocopa de 2020, mas a equipe parou no último obstáculo ao perder para a Itália — mais uma vez nos pênaltis.

A seleção voltou a uma final de Eurocopa em 2024, mas foi claramente superada pela Espanha. Além de ter obtido os melhores resultados desde Ramsey, Southgate foi também o treinador que mais se aproximou dele em espírito, devolvendo à seleção não apenas competitividade, mas sobretudo esperança e orgulho. A Inglaterra mudou radicalmente sua cartilha ao contratar Thomas Tuchel em 2024, apostando na capacidade do técnico alemão — acostumado a conquistar títulos — de tomar as decisões certas nos momentos de maior pressão e, finalmente, transformar em conquistas o talento da mais recente geração dourada de jogadores. Ainda assim, mesmo que Tuchel leve a Inglaterra até o topo na América do Norte, ele e sua equipe dificilmente conseguirão igualar o feito dos heróis de 1966.