Coppa Italia: com gol de Ibra e homenagens a Kobe, Milan avança para semifinal; veja os lances

Em duelo duro contra o Torino, decidido apenas na prorrogação, os Rossoneri levaram a melhor no San Siro

Não faltou emoção dentro do estádio de San Siro, nesta terça-feira (28). Antes de a bola rolar contra o , em duelo válido pela semifinal da Coppa Italia e transmitido com exclusividade pelo DAZN, o prestou homenagens a Kobe Bryant, astro do basquete falecido no último fim de semana e torcedor confesso do clube.

Quer ver jogos do futebol italiano ao vivo ou quando quiser? Clique aqui e teste o DAZN com um mês grátis!

E se liga na homenagem que rolou para ele antes do jogo de hoje do @acmilan 👇pic.twitter.com/9xU12zMrgx — Goal (@GoalBR) January 28, 2020

Com a bola rolando, o Milan abriu o placar com Bonaventura, mas o Torino reagiu e chegou ao empate com o zagueiro Bremer. No segundo tempo, o ex-jogador de e Atlético Mineiro voltou a estufar as redes e a equipe de Turim esteve a detalhes de sacramentar a vaga.

Mais artigos abaixo

Entretanto, Calhanoglu apareceu para ser o herói da noite e enfim vencer a grande atuação do goleiro Sirigu: empatou nos acréscimos do segundo tempo e colocou os Rossoneri na frente na prorrogação. Zlatan Ibrahimovic, que entrou no decorrer da partida, ainda conseguiu sacramentar o 4 a 2.

Na semifinal, o Milan enfrentará a .