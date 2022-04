Avaí x Goiás: escalação, desfalques e mais do jogo do Brasileirão Série A 2022

Na Ressacada, o Avaí recebe o Goiás nesta segunda-feira (25), às 20h (de Brasília), pela terceira rodada do Campeonato Brasileiro.

Com uma vitória e uma derrota até o momento, o Avaí é o 14º colocado do Brasileirão, com 3 pontos marcados. Do outro lado, o Goiás está na 17ª posição, com 1 ponto (um empate e uma derrota).

Confira as informações da partida a seguir!

ÚLTIMAS NOTÍCIAS E PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

O Avaí vai em busca de sua vitória no Brasileirão e não tem problemas entre os titulares para o jogo desta segunda.

Já o Goiás conta com o retorno de Nicolas, recuperado de lesão.

Porém o Esmeraldino segue sem poder contar com Caio Vinícius, Auremir e Vinícius.

Possível escalação do Avaí: Douglas; Kevin, Bressan, Arthur Chaves e Bruno Cortez; Raniele, Bruno Silva e Vinícius Leite; Morato, Copete e Muriqui.

Possível escalação do Goiás: Tadeu; Da Silva, Sidnei e Reynaldo; Apodi, Matheus Sales, Fellipe Bastos, Diego e Danilo Barcelos; Vinícius (Dadá Belmonte) e Pedro Raul.

DESFALQUES

AVAÍ:

Pottker: aprimoração física.

GOIÁS:

Caio Vinícius, Auremir e Vinícius: lesionados.

TRANSMISSÃO AO VIVO

O jogo entre Avaí e Goiás será transmitido ao vivo pelo Premiere, na TV fechada, nesta segunda-feira.