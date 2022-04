Manchester City x Liverpool: escalação, desfalques e mais do jogo da Copa da Inglaterra 21/22

Pela semifinal da Copa da Inglaterra, Manchester City e Liverpool entram em campo na manhã deste sábado (16), no Etihad Stadium, às 11h30 (de Brasília).

Os Citizens eliminaram o Southampton nas quartas de final, após triunfo por 4 a 1.

Já o Liverpool passou pelo Nottinham Forest, com vitória por 1 a 0.

Confira as informações da partida a seguir!

Futebol ao vivo ou quando quiser? Clique aqui e teste o DAZN grátis por um mês!

ÚLTIMAS NOTÍCIAS E PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

O Manchester City tem dúvida quanto às condições físicas de sua principal estrela, De Bruyne. O belga precisou levar pontos na panturrilha no meio da semana, em duelo pela Champions League.

Já Walker é baixa confirmada. Por outro lado, Ruben Dias está recuperado.

Do outro lado, o Liverpool deu descanso às suas principais peças no meio da semana, na Champions League e, desta forma, chega para o clássico sem problemas no elenco.

Assim, o técnico Jurgen Klopp deve mandar a campo a sua equipe titular, com o ataque formado por Mane, Salah e Diaz.

Possível escalação do Manchester City: Ederson; Cancelo, Stones, Laporte, Ake; Silva, Rodri, Gundogan; Jesus, Sterling, Grealish.

Possível escalação do Liverpool: Alisson; Alexander-Arnold, Konate, Van Dijk, Robertson; Henderson, Fabinho, Thiago; Salah, Mane, Diaz.

DESFALQUES

MANCHESTER CITY:

Getty Images

Walker: lesionado.

LIVERPOOL:

sem desfalques confirmados.

MELHORES APOSTAS E DICAS

O Manchester City é favorito contra o Liverpool nas odds da Bet365 (Clique aqui e ganhe até R$ 200 em créditos de aposta). Para cada $ 1 apostado, paga-se $ 2,60 no triunfo dos Citizens, $ 3,30 no empate e $ 2,75 caso os Reds vençam.

Outra odd popular na Bet365 é com base no total de gols marcados no jogo. Para este duelo, paga-se $ 1,72 para quem apostar em mais de 2,5 gols e $ 2,10 para quem apostar em menos de 2,5 gols.

Mais artigos abaixo

Também há a possibilidade de apostar no placar exato do confronto. Neste caso, paga-se $ 13.

Odds do momento em que o texto foi escrito. 18+. Por favor, jogue com responsabilidade.

TRANSMISSÃO AO VIVO

O jogo entre Manchester City e Liverpool será transmitido ao vivo pela ESPN, na TV fechada, e pelo Star+, na internet, neste sábado. A GOAL também leva até você os principais lances da partida em tempo real.