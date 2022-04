Retrô x Salgueiro: escalação, desfalques e mais do jogo do Campeonato Pernambucnao 2022

Pela semifinal do Campeonato Pernambucano, Retrô e Salgueiro entram em campo na noite desta quarta-feira (13), às 21h30 (de Brasília).

O Retrô chega à semifinal do Pernambucano após encerrar a primeira fase na liderança, com 22 pontos.

Já o Salgueiro eliminou o Sport, nos pênaltis, nas quartas de final.

Confira as informações da partida a seguir!

ÚLTMAS NOTÍCIAS E PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

O Retrô tem dois desfalques certos para a partida desta quarta-feira: Breno e Fumaça, lesionados.

Desta forma, o técnico Dico Woolley deve decidir enre Erivelton, Radsley e Felipe Alves para as vagas.

Do outro lado, o Salgueiro não tem problemas no elenco e vai com força total na Arena Pernambuco.

Possível escalação do Retrô: Jean; Pedro Costa, Guilherme Paraíba, Renan Dutra e Mayk; Charles, Gelson e Renato Henrique; Giva, Erivelton (Radsley) e Gustavo Ermel.

Possível escalação do Salgueiro: Jerfesson; Danielzinho, Janelson, Lucão Amilton e Léo Carioca; Kady, Cal Rodrigues e Wescley; Robinho e Patrick Nonato .

DESFALQUES

RETRÔ:

Breno e Fumaça: lesionados.

SALGUEIRO:

sem desfalques confirmados.

TRANSMISSÃO AO VIVO

O jogo entre Retrô e Salgueiro será transmitido ao vivo pelo Premiere, na TV fechada, nesta quarta-feira.