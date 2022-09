Copenhague x Sevilla: onde assistir ao vivo e online, horário, escalação e mais da Champions League

Jogo acontece nesta quarta-feira (14), pela segunda rodada do grupo G da Liga dos Campeões; veja como acompanhar na TV e na internet

No Parken Stadium, Copenhage e Sevilla duelam na tarde desta quarta-feira (14), às 16h (de Brasília), pela segunda rodada do grupo G da Champions League. O torcedor pode acompanhar o duelo ao vivo no HBO Max, no streaming.

Depois ser goleado pelo Manchester City na estreia, o Copenhage tenta somar seus primeiros pontos em casa. O time dinamarquês não terá Grabara e Amoo, machucados, porém não possui outros problemas no elenco.

Veja preço, planos e como assinar o HBO Max

Já o Sevilla não teve um bom início de temporada em todas as competições, também perdeu na primeira rodada do campeonato europeu, mas venceu no fim de semana e chega mais aliviado para o duelo desta quarta. Corona e Marcão seguem lesionados, mas Papu Gomez voltou a ser relacionado, mesmo com questões físicas.

Escalações:

Escalação do provável COPENHAGE: Ryan; Diks, Khocholava, Vavro, Kristiansen; Claesson, Falk, Zeca, Lerager, Daramy; Cornelius.

Escalação do provável SEVILLA: Bono; Carmona, Nianzou, Rekik, Acuna; Jordan, Fernando, Rakitic; Lamela, En-Nesyri, Isco.

Desfalques

Copenhage

Kamil Grabara e Akinkunmi Amoo, lesionados, desfalcam o time dinamarquês.

Sevilla

Jesus Manuel Corona e Marcão, no departamento, são as baixas do time espanhol.

Quando é?

• Data: quarta-feira, 14 de setembro de 2022

• Horário: 16h (de Brasília)

• Local: Parken Stadium, Copenhage - DIN.