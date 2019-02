Cope: Marcelo mostrou seu desconforto pela situação no Real Madrid

Lateral teria se reunido com a diretoria e pode deixar o clube na próxima janela

Muito criticado na Espanha, Marcelo abriu caminho para a sua saída do Real Madrid. De acordo com a rádio Cope, o lateral se reuniu com a diretoria merengue para discutir o futuro e demonstrou a sua insatisfação junto do diretor José Ángel Sánchez.

O brasileiro tem contrato com o Real até 2022 e, desde a chegada de Solari, foi perdendo espaço na equipe titular, principalmente por conta da ascensão de Reguillón, que tem feito boas partidas.

Em meio as críticas, uma das opções para Marcelo voltar a apresentar um bom futebol seria a transferência para a Juventus, onde seu amigo Cristiano Ronaldo está e uma possível transferência na próxima janela não está descartada.