Copa São Paulo: Grêmio, Vasco e Corinthians vão às quartas de final; Atlético é eliminado

Timão e Tricolor Gaúcho se enfrentam por uma vaga nas semis da Copinha, enquanto Cruzeiro encara o São Paulo

Eram 128, sobraram oito: a Copa São Paulo 2019 vai chegando aos momentos decisivos com a conclusão das oitavas de final neste início de semana. Nesta quarta-feira (16) foram conhecidos os quatro últimos componentes das quartas de final, que será disputada nesta quinta (17) e sexta-feira (18).

Em São Paulo, o Volta Redonda surpreendeu e eliminou o Atlético-MG ao vencer por 2 a 0, enquanto o Vasco da Gama seguiu adiante com os 3 a 0 aplicados sobre o Coritiba. Já o Grêmio, ainda em busca de um título inédito na Copinha, segue com o sonho vivo depois de superar o Audax por 3 a 0 no Prefeito José Liberatti, em Osasco.

O destaque dessa fase ficou por conta do Corinthians, que atropelou o potiguar Visão Celeste por 8 a 0 numa das maiores goleadas desta edição, com Fabrício Oya, Nathan e João Celeri marcando duas vezes cada. Os paulistas encaram o Grêmio na próxima fase por uma vaga nas semis.

Os classificados desta quarta irão cruzar caminhos com Cruzeiro, Guarani, São Paulo e Figueirense, que haviam eliminado, respectivamente, Rio Preto-SP, Botafogo, Mirassol e Palmeiras nos jogos do dia anterior.

Confira os jogos e horários das quartas (fuso horário de Brasília):