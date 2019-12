Copa São Paulo de Juniores 2020: grupos, datas, campeões e mais da Copinha

A Copinha será realizada entre 2 e 25 de janeiro no Estado de São Paulo; confira os participantes e os grupos da competição

O é o primeiro torneio no qual agita os torcedores brasileiros no começo de ano. Em 2020, a inicia em dois de janeiro e será disputada por 128 times, divididos em 32 grupos. A final do campeonato está marcada para 25 de janeiro, no Estádio do Pacaembu. A data marca o 466º aniversário da cidade de .

A primeira partida do campeonato será entre União Mogi e -SP, em dois de janeiro, às 14h45, em Mogi das Cruzes. Desde a estreia em 1969, a competição de base realizada tradicionalmente em janeiro soma 49 campeões, até então.

Confira os grupos da primeira fase da de Futebol Júnior 2020:

Grupo 1 – Osvaldo Cruz

Osvaldo Cruz (SP)

(PR)

São José (RS)

(SP)

Grupo 2 – Marília

Marília (SP)

(SP)

Timon EC (MA)

Olímpico (SE)

Grupo 3 – Assis

Assisense (SP)

(GO)

Dimensão Capela (AL)

(SP)

Grupo 4 – Bauru

Noroeste (SP)

Botafogo (RJ)

Visão Celeste (RN)

(SP)

Grupo 5 – Jaú

XV de Jaú (SP)

(BA)

Serra (ES)

(SP)

Grupo 6 – Rio Claro

Velo Clube (SP)

Paraná (PR)

Nacional (AM)

Red Bull (SP)

Grupo 7 – Capivari

Capivariano (SP)

(RS)

Confiança (PB)

Linense (SP)

Grupo 8 – Feliz

Desportivo Brasil (SP)

(MG)

Volta Redonda (RJ)

Galvez (AC)

Grupo 9 – Tanabi

Tanabi (SP)

(CE)

(RS)

Votuporanguense (SP)

Grupo 10 – Bálsamo

(SP)

(SC)

(RJ)

Linhares (ES)

Grupo 11 – Franca

Francana (SP)

(SP)

Retrô (PE)

(PI)

Grupo 12 – Cravinhos

Comercial (SP)

Juventude (RS)

Cuiabá (MT)

Desportiva Perilima (PR)

Grupo 13 – Indaiatuba

Primavera (SP)

(BA)

Tupi (MG)

XV de Piracicaba (SP)

Grupo 14 – Jundiaí

Paulista (SP)

-PR

Gama (DF)

Rio Claro (SP)

Grupo 15 – Itu

(SP)

Fluminense (RJ)

Socorro (SE)

Vilhenense (RO)

Grupo 16 – Taboão da Serra

Taboão da Serra (SP)

CRB (AL)

Vila Nova (GO)

Inter de Limeira (SP)

Grupo 17 – Araraquara

Ferroviária (SP)

(SP)

União Rondonópolis (MT)

Petrolina (PE)

Grupo 18 – Sertãozinho

Sertãozinho (SP)

(GO)

Confiança (SE)

Penapolense (SP)

Grupo 19 – Itapira

Itapirense (SP)

(RJ)

Carajás (PA)

Jacuipense (BA)

Grupo 20 – Jaguariúna

Jaguariúna (SP)

(SC)

(PE)

Santo André (SP)

Grupo 21 – Mogi das Cruzes

União Mogi (SP)

(RS)

Real (DF)

Juventus (SP)

Grupo 22 – Suzano

União Suzano (SP)

(SC)

União ABC (MS)

São Raimundo (RR)

Grupo 23 – Taubaté

Taubaté (SP)



River (PI)

Capital (TO)

Grupo 24 – Guaratinguetá

Manthiqueira (SP)

ABC (RN)

Resende (RJ)

São Bernardo FC (SP)

Grupo 25 – Diadema

Água Santa (SP)

(RJ)

Vitória da Conquista (BA)

Trem (AP)

Grupo 26 – Mauá

Mauá Futebol (SP)

Avaí (SC)

Nova Andradina (MS)

Atlético (CE)

Grupo 27 – Barueri

Oeste (SP)

(MG)

Trindade (GO)

Sergipe (SE)

Grupo 28 – Osasco

Osasco Audax (SP)

Sport (PE)

Desportiva (PA)

Moto Club (MA)

Grupo 29 – São Bernardo do Campo

EC São Bernardo (SP)

São Paulo (SP)

Operário (PR)

Palmeira (RN)

Grupo 30 – Guarulhos

Flamengo (SP)

(PE)

América (RJ)

AD Guarulhos (SP)

Grupo 31 – Nicolau Alayon

Nacional (SP)

Ceará (CE)

Canaã (BA)

(SP)

Grupo 32 – Canindé

Portuguesa (SP)

(AL)

(PR)

(SP)