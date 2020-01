Copa São Paulo de Futebol: tudo o que rolou no sábado de mata-mata do torneio

Sábado de mata-mata da Copa São Paulo de Futebol Júnior teve jogos importantes e contou com a presença de potências do futebol brasileiro em campo

O primeiro fim de semana de mata-mata da se iniciou neste sábado (11) com 15 partidas. Gigantes do futebol brasileiro, como , , , -PR e , estiveram em campo no decorrer do dia.

Aqui na Goal você vê todos os resultados do dia de torneio de base. Confira, abaixo, todos os detalhes dos confrontos.

Botafogo-SP 2 x 0 Botafogo

No duelo dos xarás, o Botafogo-SP levou a melhor sobre o Botafogo e avançou hoje (11) à terceira fase da . Com gols de pênalti de Wesley e Edgar, os paulistas venceram por 2 a 0, levaram a melhor e avançaram.

Os cariocas tiveram a chance do empate, mas Maxuel, ainda na etapa inicial, desperdiçou um pênalti quando o Bota ainda perdia por 1 a 0 a partida disputada no Estádio Antônio Viana da Silva, em Assis.

Inter 1 x 0 Volta Redonda

e Volta Redonda caminhavam para decidir a vaga à terceira fase na Copa de Futebol Júnior nos pênaltis, mas um pênalti aos 50 minutos do segundo tempo deu a classificação aos gaúchos. Após a arbitragem ver infração de David em Guilherme Pato dentro da área, Matheus Monteiro converteu a cobrança para garantir a vitória colorada por 1 a 0, na tarde deste sábado, em Santa Bárbara d´Oeste. Festa de um lado, revolta do outro.

Athletico 1 (4) x (2) 1

Nos pênaltis, o Athletico Paranaense contou com o brilho do goleiro Léo Linck para vencer o Bahia por 4 a 2 e avançar à terceira fase da Copa São Paulo de Futebol Júnior. O camisa 1 rubro-negro defendeu duas cobranças – de Enck e Douglas – e foi fundamental para a classificação do Furacão.

Jajá, Rômulo e Paulo Victor e Luan Patrick marcaram, enquanto Bruno Leite carimbou a trave. Pelos baianos, Lucimário e Daniel converteram.

No tempo normal, o jogo terminou empatado em 1 a 1. O atacante Marcelo abriu o placar pelos baianos, mas Paulo Victor empatou.

Santos 1 (2) x (3) 1

A Ponte Preta está classificada à terceira fase da Copa São Paulo. O time campineiro venceu o Santos nos pênaltis por 3 a 2, após empate por 1 a 1 no tempo normal, e segue vivo na competição. Sandro, para a Ponte, e Ivonei, para o clube da Vila Belmiro, marcaram os gols do jogo no Estádio Brenão, em Osvaldo Cruz. A Ponte agora enfrentará na terceira fase o , que venceu o Timon-MA por 2 a 1.

RB 4 x 0 Serra

O aplicou 4 a 0 no Serra neste sábado (11), em Rio Claro (SP). O sonho do Serra na Copa São Paulo de Futebol Júnior 2020 parou na segunda fase. O tricolor serrano, que conseguiu avançar em segundo lugar do Grupo 5, parou diante do Red Bull Brasil neste sábado (11), com goleada por 4 a 0, em Rio Claro (SP). Dessa forma, o time paulista irá enfrentar o Paraná na terceira fase da competição.

O Red Bull foi superior em toda a partida e fez dois gols em cada tempo de jogo. O primeiro foi aos 28 minutos da etapa inicial, com Rafa aproveitando rebote de chute de Moreira. Aos 45, Brown ampliou também aproveitando rebote. No segundo tempo, Bruno fez um gol de placa ao invadir a área driblando cinco marcadores e finalizando com precisão, aos 22. De cabeça, o atacante Brown marcou o segundo dele no jogo, aos 46 da etapa final, e definiu o placar de 4 a 0.

Confira os resultados deste sábado pela 2.ª fase da Copa São Paulo:

Santos 1 (2) x (3) 1 Ponte Preta

Botafogo-SP 2 x 0 Botafogo-RJ

-BA 0 (4) x (5) 0 Paraná-PR

Desportivo Brasil-SP 2 x 1 Capivariano-SP

Internacional-RS 1 x 0 Volta Redonda-RJ

-SC 1 x 0 Tanabi-SP

Juventude-RS 2 (4) x (2) 2 Francana-SP

Tupi-MG 1 (6) x (5) 1 Gama-DF

Taboão da Serra-SP 3 (2) x (1) 3 -SP

Santos-SP 1 (2) x (3) 1 Ponte Preta-SP

-SP 0 x 2

Red Bull Brasil-SP 4 x 0 Serra-ES

Votuporanguense-SP 1 x 2 -SP

1 (4) x (2) 1 Bahia-BA