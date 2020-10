Libertadores 2020: Quem tem vantagem do mando de campo nas fases finais da Copa?

Sorteio da fase eliminatória da Copa Libertadores da América aconteceu nessa sexta-feira (23) e promoverá jogos decisivos em solo brasileiro

O sorteio dos confrontos das oitavas de final da Copa Libertadores da América aconteceu nessa sexta-feira (23) e promoverá grandes partidas na competição continental. Inter x , x , x e outros jogos movimentarão a primeira parte da fase eliminatória.

Uma dúvida que sempre aparece quando o assunto paira sobre as oitavas de final é a questão do mando de campo. Qual time poderá fazer o jogo de volta em casa e mais perguntas serão respondidas aqui.

Quais são os jogos das oitavas de final da Libertadores 2020?

Guaraní (PAR) x

(EQU) x Nacional (URU)

(EQU) x

x Boca Juniors (ARG)

Racing (ARG) x Flamengo

(PAR) x (BOL)

Athletico Paranaense x River Plate (ARG)

(EQU) x

Qual é o critério para escolher o mando de campo?

Todos os times que terminaram a fase de grupos em primeiro lugar de seu grupo poderão decidir a classificação para as quartas de final em casa. Portanto, os times que ficaram em segundo lugar no grupo farão o primeiro duelo das oitavas em seus domínios, já que a volta será na casa do time melhor classificado em cada grupo.

A classificação dos grupos ficou da seguinte forma:

Grupo A: Flamengo (1º) e Independiente del Valle (2º)

e Independiente del Valle (2º) Grupo B: Palmeiras (1º) e Guaraní (2º)

e Guaraní (2º) Grupo C: Jorge Wilstermann (1º) e Athletico Paranaense (2º)

Grupo D: River Plate (1º) e LDU Quito (2º)

Grupo E: Grêmio (1º) e Internacional (2º)

e Grupo F: Nacional (1º) e Racing (2º)

Grupo G: Santos (1º) e Delfín (2º)

e Delfín (2º) Grupo H: Boca Juniors (1º) e Libertad (2º)

Quem decidirá os jogos em casa?

Para essa edição da Libertadores da América, os times que decidirão a peleja em casa são: Flamengo, Palmeiras, Jorge Wilstermann, River Plate, Grêmio, Nacional, Santos e Boca Juniors.

Quando serão os jogos das oitavas de final?

Os jogos de ida acontecerão em 24 e 26 de novembro. As partidas de volta ocorrerem entre 1 e 3 de dezembro.