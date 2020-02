Copa Intercontinental de volta? Veja como está a negociação entre Conmebol e Uefa

Após reunião, entidades avançam e parecem estar mais perto de recriar a competição entre os vencedores da Libertadores e da Liga dos Campeões

Dirigentes da Uefa e da Conmebol se reuniram, nesta quarta-feira (12), para discutir o retorno da Copa Intercontinental – confronto entre os vencedores da Libertadores da América e da Liga dos Campeões, que foi extinto com a criação do .

Acompanhe o melhor do futebol ao vivo ou quando quiser: assine o DAZN e ganhe um mês grátis para experimentar​!

No encontro, sediado em Nyon, na , os presidentes das entidades estreitaram laços e formalizaram um documento visando o desenvolvimento do futebol nos dois continentes.

Mais times

Com isso, as organizações se comprometeram a executar projetos nas áreas de arbitragem, desenvolvimento do futebol de base, organização de torneios, marketing, segurança e ética no futebol. As entidades também firmaram um acordo que diz respeito à organização de confrontos entre clubes dos dois continentes. É aí que a Copa Intercontinental entra.

“Se discutiu a possibilidade de organizar jogos intercontinentais entre Europa e América do Sul, para uma variedade de grupos de idade, e tanto para mulheres como para homens. E será examinada mais a fundo por um comitê conjunto Uefa/Conmebol nos próximos meses”, diz o comunicado.

Mais artigos abaixo

La CONMEBOL y la UEFA renuevan el Memorando de Entendimiento para mejorar la cooperación



🔹 https://t.co/wf8fi4OOQg pic.twitter.com/2dPlNMjShx — CONMEBOL.com (@CONMEBOL) February 12, 2020

O torneio foi criado na década de 1960 e perdurou até a criação do Mundial de Clubes, em 2005. A possibilidade da volta do duelo entre os campeões dos dois continentes tomou força com o projeto da Fifa de criar um novo Mundial de Clubes, disputado a cada quatro anos. A última edição será disputada em dezembro deste ano, para que em 2021 o Mundial passe para o novo formato.

“A Uefa e a Conmebol têm uma longa história e tradição juntas, especialmente através de competições épicas e emocionantes, como o Troféu Artemio Franchi e a Copa Intercontinental. O acordo de hoje representa um primeiro passo para permitir que a Uefa e a Conmebol cooperem estreitamente para o desenvolvimento do jogo em ambos os continentes”, declarou Aleksander Ceferin, presidente da UEFA.