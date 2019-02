Copa do Rei: como chegam Real Madrid e Barcelona para o clássico da semifinal?

Confira o desempenho das equipes nos últimos dez jogos na temporada

Nesta quarta-feira (27), os amantes do futebol em todo o mundo irão parar para acompanhar o clássico entre Real Madrid e Barcelona, no Santiago Bernabéu, a partir das 17h (de Brasília), em partida de volta válida pela semifinal da Copa do Rei. Após um empate por 1 a 1, no Camp Nou, as equipes entram em campo precisando de uma vitória simples para avançar à decisão da competição.

Mas como Real Madrid e Barcelona chegam para este duelo? Confira os números!

Real Madrid

Os Merengues chegam em bom momento para o clássico. Nos últimos 10 jogos disputados (contabilizando La Liga, Copa do Rei e Champions League), o time venceu 8 partidas, empatou uma e perdeu outra, com 83,3% de aproveitamento..

Veja quais foram os jogos:

Real Madrid 2 x 0 Sevilla (La Liga)

Real Madrid 4 x 2 Girona 4 a 2 (Copa do Rei)

Real Madrid 4 x 2 Espanyol (La Liga)

Real Madrid 3 x 1 Girona (Copa do Rei)

Real Madrid 3 x 0 Alavés (La Liga)

Real Madrid 1 x 1 Barcelona (Copa do Rei)

Real Madrid 3 x 1 Atlético de Madrid (La Liga)

Real Madrid 2 x 1 Ajax (Champions League)

Real Madrid 2 x 1 Levante (La Liga)

Quem cresceu junto com a equipe foi Karim Benzema. O atacante marcou oito vezes nos dez jogos e voltou a ser o homem de confiança no ataque Merengue. Outros que marcaram pelo Madrid foram: Bale (3), Casemiro (3), Sergio Ramos (4), Lucas Vazquez (2), Vinicius Junior,Mmariano, Llorente, Modric e Asensio.



(Getty Images)

Barcelona

No lado do Barcelona, a história é um pouco diferente. Nas últimas dez partidas (contabilizando La Liga, Copa do Rei e Champions League), os culés venceram cinco, empataram quatro e perderam uma, com 57,6% de aproveitamento.

Veja quais foram os jogos:

Barcelona 3 x 1 Leganes - 3 a 1 (La Liga)

Barcelona 0 x 2 Sevilla (Copa do Rei)

Barcelona 2 x 0 Girona (La Liga)

Barcelona 6 x 1Sevilla (Copa do Rei)

Barcelona 2 x 2 Valencia (La Liga)

Barcelona 1 x 1 Real Madrid - (Copa do Rei)

Barcelona 0 x 0 Athletic Bilbao (La Liga)

Barcelona 1 x 0 Valladolid (La Liga)

Barcelona 0 x 0 Lyon (Champions League)

Barcelona 4 x 2 Sevilla (La Liga)

Só que o Barça conta com o brilhante momento vivido por Lionel Messi para avançar. Nestes 10 jogos, o craque argentino marcou nove gols, com direito a atuações fora de série, como na vitória por 4 a 2 sobre o Sevilla. Outros que marcaram pelos culés foram: Suárez 3, Coutinho 2, Dembélé, Semedo, Rakitic, Sergi Roberto e Malcom,



(Foto: Getty Images)

Quem vai levar a melhor? Você acompanha tudo sobre esse jogaço no live da Goal Brasil.