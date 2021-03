Copa do Nordeste: líderes, Ceará e Fortaleza jogam neste sábado (13)

Rivais dominam a competição após as primeiras rodadas de 2021

A CBF (Confederação Brasileira de Futebol) decidiu seguir com o calendário de 2021 e, com isso, a Copa do Nordeste mantém sua programação de jogos para a 3ª rodada. Salgueiro e Santa Cruz fizeram o jogo de abertura na quinta-feira (11), mas é no sábado (13) que as torcidas de Ceará e Fortaleza estão de olho.

Os rivais cearenses são líderes das chaves desta temporada após dois jogos. Com uma vitória e um empate, o Ceará está no topo do Grupo A, colado com Bahia, Treze e 4 de julho. No Grupo B, com seis pontos conquistados, o Fortaleza segue isolado na liderança. Com isso, a rodada do fim de semana se torna crucial para as ambições dos dois times.

A Copa do Nordeste é prioridade para Vozão e Leão neste “início” de calendário da temporada 2021, tanto que já se sabe que revezamentos acontecerão nos elencos para comportar os jogos do Estadual e do Regional. Não é surpresa, logo, que pudemos ver equipes bastante modificadas na estreia no Campeonato Cearense.

Às 16h (horário de Brasília) deste sábado (13), o Ceará visita o Altos, no Piauí. Mais tarde, às 18h15 (horário de Brasília), o Fortaleza recebe o Treze, no Castelão.

Informações dos times

Fortaleza

Com três competições simultâneas (Copa do Nordeste, Campeonato Cearense e Copa do Brasil) a disputar entre março e abril, o Fortaleza de Enderson Moreira passa por momentos de adaptação e revezamento. Atletas que jogaram no meio da semana contra o Atlético-CE, na estreia do Estadual, podem ter folga, mas a tendência é de que o Leão vá a campo com o que tem de melhor no momento.

Portanto, folga só em caso de desgaste que obrigue algum atleta a fazer recuperação muscular.

Ceará

O Ceará apresentou um pacotão de reforços para a temporada e alguns estão disponíveis para atuar neste sábado contra o Altos, assim como já estiverem à disposição na estreia do Cearense. Muitos atletas foram poupados durante a semana e devem reaparecer mais uma vez pela Copa do Nordeste, assim como Vina, que está de volta.

Sem desfalques, Guto Ferreira só deve fazer alguma alteração caso seja forçado nos próximos dias.

Sobre o Betsul

O Betsul é o melhor site de apostas esportivas da América do Sul, desenvolvido para atender os apostadores e torcedores mais exigentes. O site oferece uma interface simples, intuitiva e segura para o apostador se divertir à vontade a partir de diversas modalidades de apostas e uma extensa lista de esportes.

Com o ídolo Falcão, maior jogador de futsal de todos os tempos, como embaixador da marca, o Betsul também representa o braço brasileiro da Gambling for Change, organização que pretende revolucionar o mercado de apostas esportivas em todo o mundo.

Chamada de Jogo do Bem no Brasil, a iniciativa destina uma quantia do valor arrecadado com apostas no site para uma causa ou instituição social. Isso não implica em nenhum custo adicional para o apostador, é o Betsul que reparte um percentual do seu lucro para fazer o bem.

O Betsul é um site licenciado pela Curacao eGaming, com regulamentação e registro em Curaçao. Número de registro: 8048/JAZ2019-017.