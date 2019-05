Copa do Nordeste: Fortaleza x Botafogo-PB terá torcida visitante

No entanto, será proibida a entrada de qualquer material que faça referência às torcidas organizadas

A decisão da entre e Votafogo-PB terá torcida visitante. As agremiações se reuniram nesta quarta-feira (23), no Núcleo do Desporto e Defesa do Torcedor, e chegaram a um acordo para o recebimento de torcedores visitantes nos dois jogos da "Lampions League".

Quer assistir jogos ao vivo e de onde quiser? Acesse o DAZN e teste o serviço por um mês grátis!

Mais artigos abaixo

No entanto, ficou acordoque será proibida a entrada dequalquer material que faça referência às torcidas organizadas da equipe visitante.

O primeiro jogo da Copa do Nordeste será nesta quinta-feira (24), às 21h30 (de Brasília) na Arena Castelão. Já a partida de volta será no dia 29 de maio, às 20h (de Brasília) no Almeidão.