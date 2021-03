Copa do Nordeste: Bahia, Santa Cruz e ABC invicto são destaques da 4ª rodada

A Goal te traz um giro da rodada do Nordestão

O torcedor do ABC não andava muito otimista com o time que não fez uma grande campanha na Série D do Campeonato Brasileiro no ano passado. Por isso, até eles estão surpresos com essa largada do time na Copa do Nordeste em 2021: em quatro jogos, o Alvinegro tem duas vitórias e dois empates, mesma campanha do Fortaleza, mas o Elefante leva a melhor no número de gols marcados e lidera o Grupo B da competição ao final da quarta rodada, concluída no domingo (21).

No Recife, o Santa Cruz conseguiu encerrar a seca e marcar o primeiro gol desta temporada: no final do segundo tempo, quando já perdia para o CSA por 2 a 0, Chiquinho descontou de pênalti, mas não evitou a nova derrota que mantém o Tricolor na lanterna de sua chave. Já bastante questionado pela torcida Coral, o técnico João Brigatti promete mudanças já para a próxima partida.

Pela primeira vez, o técnico Dado Cavalcanti conseguiu vencer o Sport comandado o Bahia. E não foi uma vitória qualquer: 4 a 0, com direito a pressão sobre os pernambucanos por quase toda a partida, e colocando a equipe na liderança do Grupo A.

Confira como foram os jogos desta rodada.

4 de Julho 0 x 2 Altos

No confronto entre os representantes do Piauí no Nordestão, deu Altos. Destaque para a dupla de ataque Betinho e Manoel, já que foi de seus pés que saíram os gols da partida, além das assistências para os arremates.

Depois de um ótimo início para um estreante na competição, o 4 de Julho teve a sua primeira derrota, que o deixa momentaneamente fora da zona de classificação. Já o Altos, com o triunfo, é o terceiro colocado do Grupo B.

Ceará 0 x 0 Fortaleza

Havia muita expectativa em torno do primeiro clássico cearense de 2021, mas elas não foram supridas. Com Felipe Alves como destaque, o Ceará teve maior iniciativa de jogo que o Fortaleza - ainda que isso não queira dizer muita coisa. A partida foi marcada pela pouca inspiração nas jogadas de criação e pela forte marcação, principalmente no meio de campo, pelas duas equipes.

Foi o segundo empate consecutivo das equipes na Copa do Nordeste. Na próxima rodada os times entram em campo como favoritos, pois pegam dois times que ainda não venceram na competição: em casa, o Fortaleza pega o Santa Cruz, enquanto o Ceará enfrenta o Botafogo-PB em João Pessoa.

Bahia 4 x 0 Sport

O Sport venceu o Bahia nos dois confrontos que os times tiveram no Campeonato Brasileiro do ano passado. Para descontar esses resultados, o Bahia aplicou a maior goleada, até o momento, desta edição da Copa do Nordeste justamente contra o Leão da Ilha do Retiro. E de forma incontestável.

Os baianos buscaram o gol desde o primeiro minuto, enquanto o time rubro-negro permanecia num jogo extremamente defensivo, marca maior do seu treinador Jair Ventura. Mas a estratégia de jogo não se mostrou eficiente, tamanha a insegurança dos jogadores de defesa da equipe. Os gols tricolores foram marcados por Patrick de Luccas, Rodriguinho e Gabriel Novaes (duas vezes).

Confiança 0 x 0 Salgueiro

O Dragão é mais um time que ainda não sabe o que é vitória neste Regional. Mesmo finalizando o dobro de vezes do seu adversário, a equipe sergipana não conseguiu vencer a defesa do Sertão pernambucano.

Esse foi o terceiro empate do Confiança no torneio, e parte da torcida já começa a desconfiar do desempenho do técnico Daniel Paulista neste início de temporada 2021. O resultado da partida contra o Salgueiro na sexta colocação do Grupo B, com 4 pontos.

Santa Cruz 1 x 2 CSA

Ambas as equipes entraram com dois centroavantes em seus ataques, mas só uma foi efetiva. Nome do jogo, o atacante Dellatorre marcou os dois gols do time alagoano e já figura como um dos artilheiros da competição.

O Santa Cruz não somou nenhum ponto na competição e vai pressionado enfrentar o Fortaleza, fora de casa, na próxima rodada. Com menos de dez jogos à frente do time tricolor, o técnico João Brigatti promete mais uma nova forma de armar o time para o próximo jogo e buscar o resultado que ainda não veio.

Sampaio Corrêa 1 x 1 Vitória

Em São Luís, o destaque da partida poderia ser Dione, pelo lado maranhense, ou Samuel, pelo lado baiano, autores dos gols da partida. Mas diante de uma arbitragem sofrível, quem roubou a atenção foi o árbitro Rodrigo José Pereira de Lima.

Ele teve a façanha de marcar um pênalti a favor dos donos da casa e voltar atrás em sua decisão mesmo sem o auxílio do VAR. A arbitragem continuou sob críticas por parte da Bolívia Querida quando o gol do Vitória, marcado em posição irregular, acabou validado.

Treze 0 x 2 ABC

O grande resultado da rodada foi a vitória dos potiguares fora de casa. Além de levar o ABC a assumir a liderança do seu grupo, o placar ainda evitou que o Treze chegasse. Marcando em mais um jogo, o terceiro na competição, Wallyson aparece como forte candidato a artilharia da Copa do Nordeste.

Do lado do Treze, é possível perceber que o time dentro de campo é o contrário do que era seu treinador, Marcelinho Paraíba, quando estava em campo. A equipe tem seu forte na parte defensiva e é pouco criativa no ataque.

CRB 2 x 1 Botafogo-PB

O time alagoano conseguiu chegar a vice-liderança do Grupo A após conseguir virar o jogo contra os paraibanos. Lucão do Break e Diego Torres foram os autores dos gols do Galo.

O Belo entrou em campo disposto a apostar nos contra-ataques, aproveitando o espaço dado pelos donos da casa. A estratégia deu certo durante os 30 primeiros minutos de jogo. Depois disso, o CRB confirmou o favoritismo e garantiu a vitória.