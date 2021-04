Copa do Nordeste: Bahia e Ceará iniciam decisão neste sábado (30)

Duelo coloca frente a frente melhor ataque e melhor defesa da competição

A final da Copa do Nordeste de 2021 vai começar! Neste sábado, 1º de maio, os dois melhores times da edição vão se enfrentar no primeiro dos dois jogos que decidirão o campeão da temporada. A bola rola a partir das 16h (horário de Brasília), no Estádio Pituaçu, em Salvador. O Betsul acompanha a partida em tempo real com estatísticas atualizadas lance a lance.

Será também o embate do melhor ataque contra a melhor defesa. O Bahia, comandado por Rossi, Rodriguinho e Gilberto, é o time mais goleador da Copa do Nordeste: são 20 gols marcados em 10 partidas.

Eles precisarão jogar muito para furar a quase impenetrável defesa do Ceará. Nos mesmos 10 jogos na Copa do Nordeste, o Vozão só foi vazado apenas três vezes. O ataque também não fica muito para trás, com 19 gols marcados até aqui.

Portanto, é um jogo de gigantes e a seguir você confere o que precisa para se preparar e apostar na partida com o Betsul!

Momento dos times

O Bahia vem de uma ótima vitória na Copa Sul-Americana. O Tricolor meteu 5 a 0 no Guabirá, aumentando a sua sequência invicta para oito partidas (seis vitórias e dois empates). O ótimo desempenho do time de Dado Cavalcanti é animador, pois vem com diferentes escalações, mostrando uma força importante do elenco nestes momentos decisivos do primeiro semestre.

O Ceará não fica muito atrás nesse quesito. O Vozão tem apenas uma derrota nas últimas 15 partidas, tendo vencido nove delas neste período. Apesar do último empate diante do Arsenal de Sarandí, a equipe fez uma ótima atuação. Agora, com o novo elenco mais entrosado, Guto Ferreira tem armas de sobra para caçar mais um título da Copa do Nordeste.

As equipes

O Bahia poupou alguns titulares na Sul-Americana e deve chegar com elenco bem descansado (na medida do possível) na final. Lucas Fonseca está de volta após ser afastado por Covid-19 e pode reforçar a defesa. Já o goleiro Douglas, contaminado, segue fora.

O Ceará jogou na quarta-feira, na Argentina, com força máxima. Portanto, teve um dia a menos de descanso neste período de preparação para a Copa do Nordeste. O Vozão também conta com as baixas de Fabinho, Jacaré, William Oliveira e Felipe Baixola. No entanto, tem à disposição suas principais peças.

Fonte: Betsul