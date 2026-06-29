A Argentina continua vencendo, embora o debate sobre futebol no país sul-americano gire inteiramente em torno da disputa entre Lautaro Martínez e Julián Álvarez sobre quem dos dois deve atuar como parceiro do indispensável Leo Messi. Sobre o assunto, diante das oitavas de final da Copa do Mundo que está em andamento, uma lenda do futebol argentino como Sergio Agüero também se pronunciou. E, segundo o ex-atacante da Seleção, não deveria haver dúvidas entre o jogador da Inter e o do Atlético de Madrid.





AS PALAVRAS DO KUN - “Eu escalaria Lautaro Martínez em todas as partidas, mesmo que ele não marcasse gols. Acho que a Argentina precisa de um camisa 9, e Julián Álvarez não é um centroavante de área. Julián pode jogar mais pelas pontas, como segundo atacante, e também ao lado do Leo”.