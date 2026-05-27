A contagem regressiva para a Copa do Mundo da FIFA de 2026 está oficialmente em sua reta final. Para os puristas do futebol nos Estados Unidos que desejam vivenciar o torneio com o máximo de energia, paixão e talento tático, as transmissões em espanhol são a referência.

Como plataforma de streaming exclusiva da divisão esportiva em espanhol da NBCUniversal, o Peacock é o destino definitivo para o histórico torneio de 48 seleções. Oferecendo cobertura completa da Telemundo Deportes e da Universo, o Peacock transmitirá ao vivo todas as 104 partidas em espanhol, desde o pontapé inicial no Estádio Azteca em 11 de junho até a cerimônia de coroação no MetLife Stadium em 19 de julho de 2026.

Aqui, o GOAL traz um guia completo para assistir à Copa do Mundo de 2026 no Peacock, detalhando custos de assinatura em tempo real, pacotes promocionais ativos, ofertas ocultas e detalhes técnicos essenciais.









Próximos jogos da Copa do Mundo na programação da TV





Planos da Copa do Mundo no Peacock e custos de assinatura

A interface premium do Peacock reúne todos os jogos em um único espaço digital, o que significa que você não precisará alternar entre aplicativos diferentes para acompanhar as diversas chaves. A NBCUniversal organiza sua plataforma em três níveis distintos, mas os fãs de futebol devem ler atentamente as letras miúdas antes de se inscreverem:





Nível do Plano Preço mensal Preço Anual Inclui jogos ao vivo da Copa do Mundo? Ideal para Peacock Select US$ 7,99/mês $79,99/ano ❌ NÃO Biblioteca da Budget TV/Bravo em recuperação Peacock Premium $10,99/mês $109,99/ano SIM (com anúncios) Transmissão completa do torneio Peacock Premium Plus $16,99/mês $169,99/ano SIM (VOD sem anúncios) Downloads offline + NBC local ao vivo 24 horas por dia, 7 dias por semana

⚠️ DICA DE PROFISSIONAL: Evite a armadilha do “Select” O Peacock lançou recentemente um plano econômico, o Peacock Select (US$ 7,99/mês). Embora atraente, esse plano exclui totalmente a cobertura de esportes ao vivo e torneios. Para assistir à Copa do Mundo de 2026, seu plano básico deve ser o Peacock Premium (US$ 10,99/mês).











Promoções, ofertas e testes gratuitos atuais do Peacock

Embora o Peacock não ofereça mais um período de teste gratuito permanente e independente para novos usuários, há várias promoções de streaming comprovadas e parcerias de varejo que permitem reduzir drasticamente o custo da sua assinatura para a Copa do Mundo:

Pacote de streaming Apple TV+: Se você quiser agrupar seu entretenimento, pode assinar o pacote oficial Apple TV+ e Peacock Premium por apenas US$ 14,99/mês . Isso oferece um enorme desconto mensal de 33% em comparação com a compra dos dois serviços individualmente.

Inclusão gratuita do Instacart Plus: Assinantes ativos do Instacart Plus (US$ 9,99/mês ou US$ 99/ano) recebem automaticamente uma assinatura do Peacock Premium totalmente gratuita como benefício principal da assinatura. Se você já usa esse serviço de entrega, basta vincular suas contas pelo menu de configurações do Instacart para ter acesso à Copa do Mundo.

Benefício Walmart Plus Choice: Os membros do Walmart+ (US$ 12,95/mês) recebem um benefício de streaming digital renovável. Os membros podem escolher ativar o Peacock Premium ou o Paramount+ Essential, com a possibilidade de alternar sua escolha a cada 90 dias — perfeito para mudar para o Peacock logo antes da estreia do torneio em 11 de junho.

A oferta de retenção “Cancelamento”: um segredo da comunidade amplamente utilizado por assinantes anuais: usuários que acessam as configurações de conta e clicam em “Cancelar plano” logo antes do período de renovação frequentemente recebem uma oferta automatizada de retenção localizada, que muitas vezes reduz o preço de um ano inteiro consecutivo do Peacock Premium para US$ 39,99/ano com um grande desconto.

Recursos de streaming premium da Copa do Mundo de 2026

Assistir ao torneio pelo Peacock dá acesso a uma variedade de recursos digitais personalizados, criados especialmente para a programação do 30º aniversário do torneio:

Telemundo Deportes Master Audio: Curta a equipe de narração ao vivo mundialmente famosa liderada pelo icônico Andrés Cantor, com som ambiente de alta fidelidade da arena, mixado perfeitamente para sistemas de áudio domésticos.

Interactive Gold Hub: Ative a integração de estatísticas em tempo real, formações táticas ao vivo, atualizações da tabela da fase de grupos e alertas instantâneos de gols em partidas simultâneas diretamente na sua tela.

Catch-Up Fast Forward: Começou a assistir a uma partida atrasado? O player personalizado do Peacock permite que você assista a um resumo automatizado e condensado de 5 minutos com todos os momentos que você perdeu antes de entrar na ação ao vivo sem interrupções.

Transmissões do Hoy en el Mundial Studio: Tenha acesso imediato a análises pré-jogo 24 horas por dia, segmentos de recapitulação pós-jogo e painéis abrangentes de debate tático noturno transmitidos ao vivo das cidades-sede.

Como configurar o Peacock para a Copa do Mundo

Preparar seu sistema para o início do torneio leva menos de dois minutos em qualquer dispositivo de streaming popular (Apple TV, Roku, Amazon Fire TV, Google TV ou Smart TVs modernas):

Crie/Faça login na sua conta: Acesse PeacockTV.com no navegador do seu computador ou celular, inscreva-se no PlanoPremium e conclua a configuração de cobrança. Baixe o aplicativo: Abra a loja de aplicativos digital na sua TV ou dispositivo de streaming, pesquise por “Peacock” e clique em baixar. Vincule seu dispositivo: Abra o aplicativo na tela da sua TV. Ele exibirá um código de ativação exclusivo. Escaneie o código QR na tela com a câmera do seu smartphone para fazer login instantaneamente, sem precisar digitar sua senha manualmente. Defina seu perfil de streaming: Navegue até a seção de esportes e marque “Futebol” como interesse principal para fixar a página inicial da Copa do Mundo da FIFA 2026 diretamente no layout da página inicial do aplicativo.



