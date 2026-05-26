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Tyrell Feaster

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Copa do Mundo no Fubo: testes gratuitos, promoções, ofertas, assinaturas, planos e muito mais

O GOAL explica como os torcedores podem assistir aos jogos da Copa do Mundo da FIFA 2026 ao vivo pelo Fubo

A Copa do Mundo da FIFA de2026 promete ser o maior espetáculo da história do futebol. Para capturar cada momento incrível, a Fubo oferece uma das plataformas de streaming esportivo de maior qualidade e desempenho do mercado. Seja para assistir aos jogos em impressionante 4K nativo na TV da sua sala ou acompanhar as partidas ao vivo no seu celular enquanto estiver em trânsito, a Fubo reúne todas as emissoras necessárias em um único e prático hub.

Aqui, o GOAL detalha exatamente como assistir à Copa do Mundo da FIFA de 2026 na Fubo, explorando os planos de preços mais recentes, descontos ativos, períodos de teste gratuito e etapas de configuração de dispositivos para que você não perca um único gol, desde a partida de abertura até o apito final.

Próximos jogos da Copa do Mundo na programação de TV

México x África do Sul
SBT

Assista ao vivo em

SBT
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Claro+
Sky+
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Coreia do Sul x República Tcheca
Caze TV
Canadá x Bósnia e Herzegovina
Caze TV
Estados Unidos x Paraguai
SBT

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SBT
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N Sports
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Catar x Suíça
Caze TV
Brasil x Marrocos
SBT

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Claro+
Sky+
Caze TV
Vivo Play
Globo
Haiti x Escócia
Caze TV
Austrália x Turquia
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Sky+
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Alemanha x Curaçao
Caze TV
Holanda x Japão
SBT

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N Sports
Claro+
Sky+
Caze TV
Vivo Play
Globo
Costa do Marfim x Equador
Globoplay

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Sky+
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Vivo Play
Globo
Suécia x Tunísia
Globoplay

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Zapping
Claro+
Sky+
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Vivo Play
Globo
Espanha x Cabo Verde
Caze TV
Bélgica x Egito
Globoplay

Assista ao vivo em

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Zapping
Claro+
Sky+
Caze TV
Vivo Play
Globo
Arábia Saudita x Uruguai
SBT

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N Sports
Claro+
Sky+
Caze TV
Vivo Play
Globo
Irã x Nova Zelândia
Caze TV
França x Senegal
SBT

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N Sports
Claro+
Sky+
Caze TV
Vivo Play
Globo
Iraque x Noruega
Caze TV
Argentina x Argélia
Caze TV
Áustria x Jordânia
Globoplay

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Sky+
Caze TV
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Globo
Portugal x RD Congo
Caze TV
Inglaterra x Croácia
SBT

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N Sports
Claro+
Sky+
Caze TV
Vivo Play
Globo
Gana x Panamá
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Uzbequistão x Colômbia
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República Tcheca x África do Sul
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Suíça x Bósnia e Herzegovina
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Canadá x Catar
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México x Coreia do Sul
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Estados Unidos x Austrália
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Escócia x Marrocos
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Brasil x Haiti
SBT

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Turquia x Paraguai
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Holanda x Suécia
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Alemanha x Costa do Marfim
SBT

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Equador x Curaçao
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Tunísia x Japão
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Espanha x Arábia Saudita
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Bélgica x Irã
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Uruguai x Cabo Verde
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Nova Zelândia x Egito
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Argentina x Áustria
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França x Iraque
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Noruega x Senegal
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Jordânia x Argélia
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Portugal x Uzbequistão
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Inglaterra x Gana
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Panamá x Croácia
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Colômbia x RD Congo
Globoplay

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Sky+
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Globo


Quais planos do Fubo incluem a Copa do Mundo da FIFA 2026?

Nos Estados Unidos, os direitos de transmissão em inglês são divididos entre a FOX e a FS1 (cobrindo todas as 104 partidas), enquanto a cobertura em espanhol é transmitida pela Telemundo e pela Universo. Para garantir que você tenha acesso à programação completa dos jogos, você precisa de um plano que inclua todas essas quatro redes.


A Fubo oferece planos de assinatura personalizados para atender a qualquer orçamento ou preferência de idioma:

Plano

Preço promocional (1º mês)

Preço Padrão

Cobertura da Copa do Mundo

Ideal para

Fubo Latino

US$ 9,99/mês (primeiros 2 meses)

US$ 14,99/mês

Cobertura completa em espanhol (Telemundo e Universo)

Fãs preocupados com o orçamento, transmissões em espanhol

Fubo Sports™ e Notícias

$45,99/mês

$55,99/mês

Apenas jogos da rede FOX

Cobertura básica em inglês

Fubo Pro (Live TV Core)

$48,99/mês

$73,99/mês

Todos os 104 jogos (FOX, FS1, Telemundo, Universo)

Pacote completo para quem quer cortar a TV a cabo

Fubo Ultra

$53,99/mês

$83,99/mês

Todas as 104 partidas + transmissões em 4K HDR

Puristas do esporte em alta fidelidade

Ofertas, promoções e testes gratuitos atuais do Fubo

Criar uma nova conta antes do torneio dá acesso imediato a uma variedade de descontos sazonais e promoções de lançamento. A Fubo aplica esses descontos automaticamente no momento do pagamento, sem a necessidade de um código promocional manual:

  • Teste gratuito de 5 dias: disponível para novos assinantes em todos os planos principais de TV ao vivo. Você pode explorar os recursos da plataforma, a programação de canais e a qualidade da transmissão sem nenhum compromisso inicial.
  • Descontos no primeiro mês de assinatura: novos usuários podem economizar entre US$ 25 e US$ 30 no primeiro mês do Fubo Pro ou Fubo Ultra, reduzindo significativamente os custos para a extensa fase de grupos do torneio.
  • Descontos por verificação via ID.me: A Fubo oferece uma promoção exclusiva para militares, socorristas, funcionários públicos e idosos, com US$ 30 de desconto nos dois primeiros meses do Fubo Pro.



Como configurar o Fubo para a Copa do Mundo

Configurar sua conta e instalar o aplicativo em seus dispositivos leva menos de dois minutos:

  1. Escolha sua assinatura: Acesse a página oficial de inscrição do Fubo, escolha o plano de TV ao vivo que melhor se adapte ao seu orçamento familiar (certifique-se de selecionar o plano Ultra se pretender assistir em 4K) e ative seu período de teste de 5 dias.
  2. Baixe o aplicativo nativo: o Fubo oferece aplicativos totalmente otimizados e com alta taxa de quadros para praticamente todos os ecossistemas de hardware. Acesse a App Store no seu dispositivo — incluindo Apple TV (tvOS), Roku, Amazon Fire TV, Google TV, Smart TVs Samsung/LG e dispositivos móveis iOS/Android — e clique em instalar.
  3. Faça login e configure: Abra o aplicativo na tela, faça login com suas credenciais recém-registradas e verifique seu CEP local para desbloquear imediatamente as emissoras afiliadas da FOX ou da Telemundo da sua região.

É possível assistir à Copa do Mundo de 2026 gratuitamente no Fubo?

Embora o Fubo funcione como um serviço de assinatura premium, quem cortou a TV a cabo pode usar estrategicamente o teste gratuito de 5 dias para assistir a um grande bloco de jogos de destaque totalmente de graça.

Por exemplo, iniciar seu período de teste pouco antes da cerimônia de abertura do torneio permitirá assistir integralmente à partida de abertura entre México e África do Sul, bem como à tão esperada estreia da seleção dos EUA contra o Paraguai.

💡 Dica profissional: todos os planos do Fubo vêm equipados com o recurso DVR na nuvem ilimitado. Se uma partida fora do seu mercado começar durante o seu expediente ou tarde da noite, você pode configurá-la para gravar automaticamente e assistir à reprodução completa no seu próprio horário, em qualquer dispositivo.


É possível assistir à Copa do Mundo em 4K no Fubo?

Sim! O Fubo é uma das principais plataformas para transmissões esportivas ao vivo de alta qualidade. Ao assinar o pacote Fubo Ultra, você tem acesso a canais dedicados a eventos em 4K que transmitem as imagens oficiais em ultra-alta definição diretamente das emissoras anfitriãs. Combinado com uma tela 4K compatível e uma conexão de internet estável, o Fubo leva a atmosfera vibrante do estádio diretamente para a sua sala de estar, sem travamentos nem atrasos.



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