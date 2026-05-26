Copa do Mundo no Fubo: testes gratuitos, promoções, ofertas, assinaturas, planos e muito mais

A Copa do Mundo da FIFA de2026 promete ser o maior espetáculo da história do futebol. Para capturar cada momento incrível, a Fubo oferece uma das plataformas de streaming esportivo de maior qualidade e desempenho do mercado. Seja para assistir aos jogos em impressionante 4K nativo na TV da sua sala ou acompanhar as partidas ao vivo no seu celular enquanto estiver em trânsito, a Fubo reúne todas as emissoras necessárias em um único e prático hub.
Aqui, o GOAL detalha exatamente como assistir à Copa do Mundo da FIFA 2026 na Fubo, explorando os planos de preços mais recentes, descontos ativos, períodos de teste gratuito e etapas de configuração de dispositivos para que você não perca um único gol, desde a partida de abertura até o apito final.
Próximos jogos da Copa do Mundo na programação de TV
Quais planos do Fubo incluem a Copa do Mundo da FIFA 2026?
Nos Estados Unidos, os direitos de transmissão em inglês são divididos entre a FOX e a FS1 (cobrindo todas as 104 partidas), enquanto a cobertura em espanhol é transmitida pela Telemundo e pela Universo. Para garantir que você tenha acesso à programação completa dos jogos, você precisa de um plano que inclua todas essas quatro emissoras.
A Fubo oferece planos de assinatura personalizados para atender a qualquer orçamento ou preferência de idioma:
Plano
Preço promocional (1º mês)
Preço Padrão
Cobertura da Copa do Mundo
Ideal para
Fubo Latino
US$ 9,99/mês (primeiros 2 meses)
US$ 14,99/mês
Cobertura completa em espanhol (Telemundo e Universo)
Fãs preocupados com o orçamento, transmissões em espanhol
Fubo Sports™ e Notícias
$45,99/mês
$55,99/mês
Apenas jogos da rede FOX
Cobertura básica em inglês
Fubo Pro (Live TV Core)
$48,99/mês
$73,99/mês
Todos os 104 jogos (FOX, FS1, Telemundo, Universo)
Pacote completo para quem quer cortar a TV a cabo
Fubo Ultra
$53,99/mês
$83,99/mês
Todas as 104 partidas + transmissões em 4K HDR
Puristas do esporte em alta fidelidade
Ofertas, promoções e testes gratuitos atuais da Fubo
Criar uma nova conta antes do torneio dá acesso imediato a uma variedade de descontos sazonais e promoções de lançamento. A Fubo aplica esses descontos automaticamente no momento do pagamento, sem a necessidade de um código promocional manual:
- Teste gratuito de 5 dias: disponível para novos assinantes em todos os planos principais de TV ao vivo. Você pode explorar os recursos da plataforma, a programação de canais e a qualidade da transmissão sem nenhum compromisso inicial.
- Descontos no primeiro mês de assinatura: novos usuários podem economizar entre US$ 25 e US$ 30 no primeiro mês do Fubo Pro ou Fubo Ultra, reduzindo significativamente os custos para a extensa fase de grupos do torneio.
- Descontos por verificação via ID.me: A Fubo oferece uma promoção exclusiva para militares, socorristas, funcionários públicos e idosos, com US$ 30 de desconto nos dois primeiros meses do Fubo Pro.
Como configurar o Fubo para a Copa do Mundo
Configurar sua conta e instalar o aplicativo em seus dispositivos leva menos de dois minutos:
- Escolha sua assinatura: Acesse a página oficial de inscrição do Fubo, escolha o plano de TV ao vivo que se encaixa no seu orçamento familiar (certifique-se de selecionar o plano Ultra se pretender assistir em 4K) e ative seu período de teste de 5 dias.
- Baixe o aplicativo nativo: o Fubo oferece aplicativos totalmente otimizados e com alta taxa de quadros para praticamente todos os ecossistemas de hardware. Acesse a App Store no seu dispositivo — incluindo Apple TV (tvOS), Roku, Amazon Fire TV, Google TV, Smart TVs Samsung/LG e dispositivos móveis iOS/Android — e clique em instalar.
- Faça login e configure: Abra o aplicativo na tela, faça login com suas credenciais recém-registradas e verifique seu CEP local para desbloquear imediatamente as emissoras afiliadas da FOX ou da Telemundo da sua região.
É possível assistir à Copa do Mundo de 2026 de graça no Fubo?
Embora o Fubo funcione como um serviço de assinatura premium, quem cortou a TV a cabo pode usar estrategicamente o teste gratuito de 5 dias para assistir a um grande bloco de jogos de alto nível totalmente de graça.
Por exemplo, iniciar seu período de teste pouco antes da cerimônia de abertura do torneio permitirá assistir integralmente à partida de abertura entre México e África do Sul, bem como à tão esperada estreia da seleção dos EUA contra o Paraguai.
💡 Dica profissional: todos os planos do Fubo vêm equipados com o recurso DVR na nuvem ilimitado. Se uma partida fora do seu mercado começar durante o seu expediente ou tarde da noite, você pode configurá-la para gravar automaticamente e assistir à reprodução completa no seu próprio horário, a partir de qualquer dispositivo.
É possível assistir à Copa do Mundo em 4K no Fubo?
Sim! O Fubo é uma das principais plataformas para transmissões esportivas ao vivo de alta qualidade. Ao assinar o pacote Fubo Ultra, você tem acesso a canais dedicados a eventos em 4K que transmitem as imagens oficiais em ultra-alta definição diretamente das emissoras anfitriãs. Combinado com uma tela 4K compatível e uma conexão de internet estável, o Fubo leva a atmosfera vibrante do estádio diretamente para a sua sala de estar, sem nenhum problema de travamento ou latência.