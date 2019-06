Copa do Mundo Feminina: França e Noruega fazem duelo eletrizante pela segunda rodada

Francesas terão a torcida ao seu favor e um leve favoritismo, enquanto as norueguesas também chegam embaladas por vitória na estreia

Em Nice, e Noruega fazem nesta quarta-feira (12), às 16h (de Brasília), um dos encontros que prometem ser um dos melhores desta edição da Feminino, em duelo válido pela segunda rodada do grupo A.

Isso porque, em casa, as francesas terão a torcida a seu favor, além de um leve favoritismo em campo devido a sua equipe montada com base no time do , atual tetracampeão da Feminina. A seleção Le Bleu iniciou o Mundial com goleada.

(Foto: Getty Images)

Do outro lado, as norueguesas - sem Ada Hegerberg, vencedora da Bola de Ouro em 2015 e que se recusou a servir sua seleção por lutar pela igualdade de gêneros no futebol - também chegam confiantes para o confronto após um triunfo por 3 a 0 sobre a na primeira rodada.



(Foto: Getty Images)

Quem vencer o confronto entre as equipes europeias ficará muito perto da classificação à próxima fase e você acompanha as principais informações desta partida e da aqui na Goal.